Israel deja 22 muertos en zona cristiana de Líbano; Netanyahu no cede y pide retirar cascos azules

Un bombardeo israelí azotó un edificio residencial en la localidad de Aitou, ubicada al sureste de Trípoli – una de las ciudades consideradas más seguras de Líbano –, a donde hasta siete ambulancias de la Cruz Roja Libanesa se trasladaron.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre las identidades de los fallecidos, si bien este es el primer ataque contra esta zona de mayoría cristiana del norte del Líbano, un país compuesto por 18 religiones que intentan convivir pese a las grandes diferencias culturales e ideológicas que existen entre ellas.

Y es que desde que Israel inició, a finales de septiembre, su campaña de bombardeos masiva, ha concentrado sus ataques principalmente contra zonas de mayoría chií en el sur y el este de Líbano, pero recientemente ha comenzado a azotar otras comunidades del país, incluyendo la capital, Beirut.

Tras esta “nueva masacre”, tal y como los medios locales calificaron el ataque, el Ministerio de Salud Pública libanés anunció que los muertos ascienden ya a 2.309 desde el estallido de la violencia entre Israel y el grupo chiita Hezbolá el 9 de octubre de 2023, un día después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza.

Sin embargo, según el recuento de medios locales libaneses, alrededor de 1.500 de las 2.309 muertes se han producido desde que Israel inició a finales de septiembre una campaña de bombardeos masiva concentrada principalmente en el sur y el este de Líbano, pero también en los suburbios sur de Beirut conocidos como el Dahye.

