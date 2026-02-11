Israel continúa su ofensiva contra los periodistas palestinos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

El Sindicato de Periodistas Palestinos denunció hoy que las tropas israelíes asesinaron en enero a tres comunicadores en los territorios ocupados y arrestaron a otros seis como parte de su estratega para silenciar la verdad.

En un informe, el Comité de Libertades del gremio explicó que durante ese mes se observó una escalada significativa en cuanto al número y la gravedad de las violaciones cometidas contra periodistas palestinos.

Tales violaciones incluyeron asesinatos, arrestos, disparos, amenazas con armas, impedimentos para la cobertura informativa, agresiones físicas, así como ataques a sedes de medios de comunicación y confiscación de equipos, detalló.

Recientemente, el Comité denunció que el Ejército israelí asesinó a 63 trabajadores del sector en 2025 y a 256 desde octubre de 2023.

En su informe anual, destacó que la mayoría de ellos murieron en la Franja de Gaza, devastada tras dos años de agresión.

El pasado año fue uno de los más sangrientos y peligrosos para la libertad del trabajo periodístico en Palestina ante la escalada sin precedentes de crímenes y violaciones por parte de la ocupación, subrayó.

Junto a la muerte de los trabajadores del sector, también perdieron la vida muchos de sus familiares en ataques a sus hogares y campamentos de desplazados.

El documento señaló que esas acciones representan una forma de castigo colectivo y un intento de quebrantar la moral de los periodistas y disuadirlos de continuar su trabajo.

También alertó sobre la destrucción y los ataques contra medios de comunicación, sus oficinas y equipos de transmisión y filmación, lo cual paralizó la infraestructura mediática e impidió la continuidad de la cobertura periodística.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorgó, en 2024, el Premio Guillermo Cano a los periodistas palestinos que cubren el conflicto como reconocimiento a su labor.

Visitas: 1