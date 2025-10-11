Irán tilda de “una burla” el Nobel de Paz concedido a Machado

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 4 segundos

La embajada de Irán en Venezuela ha tildado de “una burla” la concesión del premio Nobel de Paz a la líder opositora venezolana, quien justifica genocidio en Gaza.

Mediante una publicación en su cuenta de X emitida este sábado, la embajada de Irán en Venezuela ha tachado de “una burla” al verdadero significado de paz el otorgamiento del premio del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

“Conceder el Noble de Paz a quien justifica el genocidio en Gaza y aboga por la agresión militar contra Venezuela es una muestra más de la mentalidad divisiva e intervencionista de Occidente en el mundo en desarrollo”, ha subrayado.

El viernes, una carta revelada en las redes sociales fachada de 2018, divulgó que Machado solicitó apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para promover la caída del presidente Nicolás Maduro.

También, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel calificó de “vergonzoso” que se haya otorgado el Premio Nobel de la Paz a alguien que “ha pedido una intervención militar en su propio país”.

De igual manera, Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y antiguo vicepresidente del Gobierno español, destacó que galardonar a una líder golpista con el Nobel de la Paz es igual que entregarle el premio al dictador alemán y líder Nazi Adolf Hitler.

Aunque hasta el momento no ha habido reacción oficial desde el Gobierno venezolano a la polémica decisión del jurado, el canal de televisión oficial Telesur ha lamentado que el premio sea entregado a Machado “tras una trayectoria marcada por sus acciones golpista, gestas desestabilizadoras y llamados a intervención militar”.