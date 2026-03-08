Irán reporta mil 332 civiles muertos por ataques de EEUU e Israel

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 44 segundos

El representante permanente de Irán ante la ONU, Saeed Irvani, informó hoy que al menos mil 332 civiles murieron como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní.

En declaraciones ofrecidas en la sede de Naciones Unidas y divulgadas por los medios iraníes, el diplomático señaló que los bombardeos iniciados recientemente provocaron además miles de heridos entre la población civil.

Según datos divulgados por la Media Luna Roja Iraní, cerca de 300 de las víctimas mortales son niños.

La organización humanitaria precisó asimismo que los ataques causaron daños a numerosas infraestructuras civiles, entre ellas siete mil 943 viviendas, mil 617 locales comerciales, 32 centros de salud, 65 escuelas y 13 instalaciones de la Media Luna Roja.

La escalada militar comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron bombardeos contra Irán.

De acuerdo con reportes difundidos en el contexto del conflicto, los ataques provocaron centenares de muertos, entre ellos el líder supremo iraní, Ali Jamenei, y varios responsables de seguridad.

En respuesta, Teherán lanzó ataques con misiles y drones contra territorio israelí y afirmó haber golpeado intereses estadounidenses en varios países de la región, incluidos Estados del Golfo, Jordania e Irak.

Algunos de esos ataques causaron víctimas y daños a infraestructuras civiles, lo cual fue condenado por varios países árabes afectados, que exigieron el cese de las acciones militares.

Visitas: 4