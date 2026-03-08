Colombia elige este domingo nuevo Congreso y candidatos presidenciales

Compartir en

Los colombianos son convocados a las urnas este domingo para elegir un nuevo Congreso, una elección que será decisiva para la gobernabilidad del próximo ‌presidente y la aprobación de sus reformas.

La jornada también servirá para que el Gobierno, la oposición ‌y otros partidos midan sus fuerzas antes de la elección presidencial de mayo.

Más de 41,2 millones de electores están habilitados para ​elegir 102 senadores y 182 representantes a la Cámara, entre más de 3.000 candidatos, en una votación que los analistas anticipan será fragmentada entre más de 25 partidos, lo que obligará al próximo presidente a pactar acuerdos que garanticen su gobernabilidad.

Paralelamente, los electores podrán participar en una de las tres consultas con las que la ‌derecha, la izquierda y el centro ⁠elegirán a sus candidatos presidenciales, pero en las que no participan figuras de esos sectores políticos como Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo, que ⁠decidieron ir directamente a la primera vuelta.

El presidente Gustavo ‌Petro, quien concluye su mandato de cuatro años el ​7 de agosto, alertó por supuestas fallas de seguridad de un ​software utilizado para el conteo de los ​votos y de posibles fraudes por adulteración de las actas de votación.

Sin embargo, el registrador ‌nacional, Hernán Penagos, aseguró que la transparencia ​de las elecciones está garantizada con ​la publicación de todas las actas y que los resultados del software podrán ser verificados por los testigos de los diferentes partidos.

Unos 246.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía ​Nacional mantienen un dispositivo de seguridad ‌en más de 13.400 puestos de votación en todo el país, en prevención de ataques ​de grupos armados ilegales y de delitos electorales como la compra de votos o ​la presión a los electores.

(Con información de Reuters)

