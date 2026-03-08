Cuarta jornada del Clásico Mundial de Béisbol (+ Cobertura)

Compartir en

Japón se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final del Clásico Mundial

En otro partido fenomenal que dejó el grupo C, la selección japonesa obtuvo su tercera victoria consecutiva y certificó su cupo a las rondas de muerte súbita del Sexto Clásico Mundial de Béisbol.

JAPÓN SACÓ EL PRIMER BOLETO

Vencieron 4-3 a Australia, en un partido en el cual todas las carreras llegaron al final pues mostraron sólidas aperturas tanto Tomoyuki Sugano, por los asiáticos, como Connor MacDonald, por la isla continente.

La primera anotación ocurrió en el sexto y la realizaron los canguros. Aaron Whitefield conectó doble, se robó la tercera base y provocó un error en tiro del receptor Kenya Wakatsuki que le abrió el plato.

Sin embargo, en la entrada de la suerte, con Shohei Ohtani en circulación por boleto, Masataka Yoshida conectó jonrón por segundo día seguido y volteó la pizarra.

MASATAKA YOSHIDA GIVES TEAM JAPAN THE LEAD! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/j6EM0RTwWc — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Ampliaron con dos más en el octavo, gracias a un doble de Teruaki Sato por el izquierdo y luego una base por bolas a Seiya Suszuki con la casa llena.

Los rivales amenazaron en el noveno con dos cuadrangulares solitarios de Alex Hall y Rixon Wingrove, pero les faltó una carrera para forzar el extrainning.

Ya la llave presenta a los samuráis clasificados y los checos eliminados, pero se presagia tremenda batalla por el segundo puesto pues Australia posee balance de 2-1; Taipei, que le ganó un partidazo en diez capítulos a Corea del Sur, exhibe 2-2; y estos últimos aparecen con 1-2.

Si vencen en su duelo particular a los australianos existiría un triple empate que nos obligaría a buscar la calculadora.

