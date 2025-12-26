Irán: EEUU persigue la “ley de la selva” en lugar de la diplomacia

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 33 segundos

El canciller de Irán ha denunciado que EE. UU. sigue la “ley de la selva” en lugar de la diplomacia, recurriendo a la fuerza y a las sanciones para promover sus intereses.

“Tras la creación de las Naciones Unidas, los países intentaron establecer un orden basado en el derecho y las normas internacionales, pero lo que estamos presenciando hoy, especialmente en las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos, es un desprecio por las leyes reemplazadas por la fuerza y el poder”, declaró el pasado miércoles Seyed Abás Araqchi a un grupo de estudiantes y académicos en la Universidad MGIMO de Rusia.

En la intervención que ha sido difundido este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro de Exteriores de Irán subrayó que el sistema internacional se está “moviendo, lamentablemente, hacia el desorden”.

Al agregar que la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, se basa en la “paz mediante la fuerza”, mientras que la humanidad ha estado intentando durante años alcanzar la paz a través de la diplomacia y el derecho, el canciller iraní subrayó que “la paz mediante la fuerza significa que quien posee mayor poder impone su voluntad sobre los demás; esto es la ‘ley de la selva’”.

Además, Araqchi añadió que Washington no solo “interviene en cualquier parte del mundo, llevando a cabo ataques, realizando asesinatos e imponiendo sanciones”, sino que también otorga a su aliado en Asia Occidental, el régimen de Tel Aviv, la luz verde para “actuar libremente en violación de todas las leyes internacionales”.

“En los últimos años, Israel ha atacado a varios países de la región, y decenas de miles de palestinos en Gaza han sido asesinados durante un genocidio en curso, pero, lamentablemente, Estados Unidos y algunos países europeos han permanecido en silencio”, denunció.

Irán tacha de “violaciones del derecho internacional” los ataques de EEUU a sus sitios nucleares

Durante su discurso, Araqchi también se refirió a los ataques de EE. UU. de junio contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán, que se encuentran bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), calificándolos como “una de las mayores violaciones del derecho internacional”.

“Estos son ejemplos de la anarquía en el sistema internacional que está empujando al mundo hacia una mayor inseguridad”, subrayó.

Al criticar que a diferencia del pasado, Estados Unidos reconoce ahora de manera explícita el uso de la fuerza, Araqchi señaló que “mientras estábamos negociando, fuimos atacados, y luego se nos pidió participar en negociaciones basadas en la rendición. Incluso el presidente de Estados Unidos llamó explícitamente a la ‘rendición incondicional [de Irán]’”.

Sin embargo, subrayó que la resistencia y respuesta de Irán frente a la agresión logró obligar a Washington e Israel a “pasar de exigir la rendición a buscar un alto el fuego incondicional”.

“Decidimos resistir y empleamos nuestras capacidades, incluidas nuestras capacidades defensivas y misilísticas. Nuestras fuerzas armadas dieron una respuesta decisiva. Aunque se afirma que el cielo sobre Irán estaba al alcance del enemigo, no se menciona que el cielo sobre los territorios ocupados también estaba al alcance de los misiles iraníes”, aseguró.

“Esta experiencia demuestra que, en el actual sistema internacional, los países no tienen más opción que ser poderosos”, enfatizó el titular de la Cancillería iraní.

Respaldado por Estados Unidos, el régimen sionista llevó a cabo una agresión contra Irán el 13 de junio, pocos días antes de la sexta ronda de conversaciones nucleares indirectas entre Teherán y Washington.

Más de una semana después, Estados Unidos también entró en la contienda al bombardear tres instalaciones nucleares iraníes, en una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y del Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear.

El 24 de junio, Irán, a través de sus exitosas operaciones de represalia tanto contra el régimen israelí como contra Estados Unidos, logró imponer un cese al asalto ilegal.