El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que, impulsada por la industria de defensa, la producción de las armas más demandadas para la operación militar especial se ha multiplicado. En sus palabras, el incremento de la producción de armamento en el país es resultado del trabajo conjunto del sector militar y de toda la economía nacional.

El aumento de la producción de armamento “es el resultado del trabajo conjunto de las empresas del sector militar-industrial y, por supuesto, de toda la economía en general. Sin el desarrollo y sin una situación estable en las finanzas y en la economía en su conjunto, esto tampoco habría sido posible. Es el resultado de un trabajo común”, indicó Putin durante una reunión dedicada al programa estatal de armamento.

la operación militar especial aumentó de forma múltiple. En particular, la producción de medios de destrucción y municiones se incrementó más de 22 veces, la de material de aviación militar creció 4,6 veces y la de artillería de misiles 9,6 veces. El jefe de Estado señaló que, en comparación con 2022, la producción de los tipos de armamento más demandados en el marco de

Putin también destacó el aumento de la producción de vehículos blindados ligeros. En sus palabras, la fabricación de vehículos de combate de infantería y transportes blindados de personal se incrementó 3,7 veces en comparación con 2022.

El presidente asimismo subrayó que las empresas del sector militar operan de manera estable y cumplen plenamente con las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas, al tiempo que agradeció a los colectivos laborales del sector por su contribución.