Irán atribuye impacto en economía global a guerra “ilegal” de EEUU

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, declaró al canal indio India Today que el deterioro económico global tras el inicio del conflicto “no es responsabilidad de la nación persa”, sino resultado de las acciones de Washington y Tel Aviv.

Entendemos que lo que ocurre en nuestra región afecta a la economía global, pero no es culpa nuestra. Mientras ustedes se preocupan por los precios del petróleo y los alimentos, nosotros nos preocupamos por la vida de nuestros ciudadanos”, afirmó.

Baghaei subrayó que los efectos económicos internacionales derivan directamente de la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero, y acusó a ambas naciones de imponer una guerra que afecta no solo a Irán, sino a toda la región.

En relación con declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre supuestas conversaciones bilaterales, el vocero iraní negó la existencia de negociaciones y cuestionó la credibilidad de Washington en materia diplomática.

Fuimos atacados mientras negociábamos para resolver el problema nuclear. Esto constituye una traición a la diplomacia, sostuvo, al tiempo que aseguró que no existe confianza en los compromisos estadounidenses.

Las afirmaciones iraníes se producen en medio de versiones contrapuestas, luego de que Trump asegurara haber mantenido contactos “productivos” con Teherán y anunciara una pausa temporal en ataques contra infraestructuras energéticas iraníes, lo cual fue desmentido por autoridades del país persa.