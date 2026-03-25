China subraya su compromiso de mediar por la paz en Medio Oriente

El portavoz de la Cancillería Lin Jian señaló que la expansión del conflicto iraní impacta gravemente la paz y estabilidad de la región y del mundo.

Afirmó que el cese inmediato del fuego constituye una expectativa generalizada de los pueblos de la zona y un llamado común de la comunidad internacional.

El vocero citó al canciller chino, Wang Yi, quien dijo a su homólogo iraní en llamada telefónica que todas las cuestiones regionales deben resolverse mediante el diálogo y la negociación, no por la fuerza.

«Es mejor hablar que seguir luchando», subrayó Lin Jian al resumir la postura china y expresó la esperanza de que todas las partes aprovechen las oportunidades y ventanas de paz para iniciar cuanto antes un proceso de negociaciones.

De acuerdo con el portavoz, Beijing ha trabajado incansablemente por el cese de hostilidades y la paz desde el inicio del conflicto iraní.

Lin Jian afirmó que los esfuerzos diplomáticos de mediación no se detendrán mientras persista la confrontación.

El vocero indicó que China desempeñará un papel constructivo en la promoción de la paz y el cese del fuego.

Asimismo, apuntó que Beijing colaborará con países regionales y la comunidad internacional para restaurar la tranquilidad en la zona del Golfo.

Irán reiteró hoy que no firmará ningún acuerdo con Estados Unidos, en medio de la escalada de tensiones y versiones contradictorias sobre posibles contactos entre ambas partes.

El portavoz del Cuartel General Khatam al-Anbiya del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Ebrahim Zolfaghari, afirmó en una entrevista con la televisión estatal que la posición de Irán es firme y no ha variado.

No llamen acuerdo a su derrota. La era de sus promesas ha terminado. No firmaremos ningún acuerdo con ustedes, ni ahora ni en el futuro, expresó el vocero en referencia a Washington.

Las declaraciones responden a recientes afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que su administración mantiene contactos con funcionarios iraníes y que Teherán estaría interesado en alcanzar un entendimiento.

El mandatario estadounidense señaló que se desarrollaron conversaciones “productivas” y ordenó incluso un aplazamiento temporal de acciones militares contra infraestructuras energéticas iraníes.

Sin embargo, autoridades iraníes rechazaron esas versiones.