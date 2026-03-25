Ecuador enfrenta déficit de generación eléctrica

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró que no están previstos apagones, pese a que el país mantiene un déficit cercano a mil megawatts.

El foco de la situación está en la menor producción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, afectada por el bajo caudal del río Coca, en la Amazonía, que se mantiene por debajo de los niveles requeridos para su operación óptima.

Este escenario ha obligado a intensificar el uso del complejo hidroeléctrico Paute, ubicado en el sur del territorio nacional, pero que a su vez presiona las reservas de agua en sus embalses.

A pesar de ello, los principales reservorios aún se mantienen dentro de márgenes seguros. El embalse de Mazar conserva un nivel holgado, mientras Amaluza, Minas San Francisco y Sopladora operan con niveles que van desde pocos metros hasta decenas por encima de sus límites mínimos.

En paralelo, el aumento del consumo, impulsado por una ola de calor en la costa, ha llevado la demanda a picos superiores a los cinco mil 200 megawatts, reduciendo el margen de maniobra del sistema.

Para compensar este escenario, el Operador Nacional de Electricidad activó medidas como el uso de generación privada en horarios de mayor consumo, mientras el Gobierno impulsa la incorporación de nueva capacidad energética a lo largo de 2026.

Según el plan oficial, este año se sumarán más de mil 600 megawatts mediante la reincorporación de centrales que estaban en mantenimiento, el alquiler temporal de generación, incluidas barcazas eléctricas, y nuevos contratos de compra de energía.

Sin embargo, especialistas advierten que la dependencia de las condiciones climáticas y la falta de reserva estructural mantienen al sistema en una situación vulnerable, especialmente de cara a los próximos meses, cuando se prevé un nuevo periodo de estiaje.

A eso se suma la suspensión de la venta de energía por parte de Colombia, que adoptó esa medida en respuesta a la imposición de aranceles a sus productos por parte de Ecuador.