Congresista estadounidense Nidia Velázquez presenta Resolución para impedir intervención militar contra Cuba

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La congresista Nydia M. Velázquez (demócrata por Nueva York) presentó una Resolución sobre Poderes de Guerra para impedir la intervención estadounidense en hostilidades militares en Cuba, con el apoyo del Congreso.

La resolución surge a raíz de las recientes acciones agresivas del gobierno de Trump contra Cuba, incluyendo un bloqueo militar que ha colapsado la red eléctrica cubana y declaraciones del presidente que sugieren que podría “tomar” Cuba de alguna forma.

“La política exterior beligerante de Donald Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo. Mientras nuestro país ya se encuentra inmerso en una nueva guerra con Irán, el presidente ha puesto su mira en un cambio de régimen en Cuba”, declaró la congresista Velázquez .

“La política exterior de esta administración está totalmente fuera de control y pone en riesgo innumerables vidas estadounidenses y extranjeras. El bloqueo militar de Trump, sus amenazas y su historial durante este mandato demuestran que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional y detener otra guerra desastrosa antes de que sea demasiado tarde”.

El texto de la resolución que introdujo la legisladora federal expone que es el Congreso la entidad con la facultad “exclusiva” de declarar la guerra en virtud del artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución de EE.UU.

De acuerdo con el escrito legislativo, aunque el Presidente tiene la responsabilidad constitucional de adoptar medidas para defender a EE.UU., sus territorios y ciudadanos ante cualquier ataque, el Congreso no le ha declarado la guerra a Cuba.

“El Congreso no ha declarado la guerra a Cuba, ni a ninguna persona u organización dentro de Cuba, ni ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar dentro de Cuba o en su contra”, afirma la resolución.

“El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU. dentro de Cuba o en su contra —incluyendo el uso de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de otros componentes de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo un bloqueo o una cuarentena de Cuba— constituye la introducción de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en hostilidades, en el sentido de lo dispuesto en la sección 4(a) de la Resolución sobre los Poderes de Guerra”, añade.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra es una ley federal de 1973 que limita la capacidad del presidente de EE.UU. para el despliegue de fuerzas militares en conflictos extranjeros sin que medie la autorización del Congreso.

El estatuto, que reafirma la autoridad constitucional del Congreso para declarar la guerra, establece en su artículo 50 U.S.C. § 1543(a) que el Presidente debe presentar un informe por escrito al Congreso en un plazo de 48 horas tras el despliegue de las Fuerzas Armadas en hostilidades. La ley busca garantizar la supervisión del Congreso en estos procesos.

La resolución de la legisladora federal también menciona la sección 1013 de la Ley de Autorización del Departamento de Estado para los Años Fiscales 1984 y la Ley de Asistencia de Seguridad Internacional y Control de Exportación de Armas de 1976 (Ley Pública 94–329), para ordenar al Presidente que retire a las Fuerzas Armadas de EE.UU. de las hostilidades dentro de, o contra, Cuba, a menos que ello sea explícitamente autorizado mediante una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar.

El texto completo de la resolución está disponible aquí .

Anteriormente, el 12 de marzo, los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego presentaron igual resolución en el Senado.

(Con información del sitio web de la congresista y el Diario de Nueva York)

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