miércoles, marzo 25, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Célebre tenor italiano Enrico Caruso. / Foto: Tomada de Internet
Célebre tenor italiano Enrico Caruso. / Foto: Tomada de Internet
Cultura Noticias Principales 

Música clásica en Cienfuegos, homenaje a Enrico Caruso

Leyaní Díaz Hernández 0 comentarios , , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 36 segundos

Como parte del programa cultural de la Agencia Paradiso de ARTEX, este jueves 26 tendrá lugar en Cienfuegos un concierto de música clásica, justa conmemoración del aniversario 207 de la otrora Fernandina de Jagua.

En el Teatro Tomás Terry se revivirá la atmósfera de la histórica noche del 19 de junio de 1920, cuando el célebre tenor italiano Enrico Caruso deslumbró al público cienfueguero en el escenario homónimo. Para ello, se ha preparado un repertorio cuidadosamente seleccionado para orquesta y coro de cámara, con el propósito de transportar a los asistentes a aquel momento inolvidable.

Fotocopia: Leyaní Díaz Hernández / 5 de Septiembre
Fotocopia: Leyaní Díaz Hernández / 5 de Septiembre

Además de la remembranza histórica, la iniciativa convierte a la música clásica en un puente entre la memorabilia y el presente, al proporcionarle a los asistentes de la Perla del Sur un espectáculo de alto nivel artístico.

La propuesta reafirma el compromiso de la Agencia Paradiso de enriquecer la vida cultural de la ciudad y de mantener viva la tradición musical que ha marcado a generaciones de cienfuegueros.

Visitas: 1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *