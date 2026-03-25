Música clásica en Cienfuegos, homenaje a Enrico Caruso

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Como parte del programa cultural de la Agencia Paradiso de ARTEX, este jueves 26 tendrá lugar en Cienfuegos un concierto de música clásica, justa conmemoración del aniversario 207 de la otrora Fernandina de Jagua.

En el Teatro Tomás Terry se revivirá la atmósfera de la histórica noche del 19 de junio de 1920, cuando el célebre tenor italiano Enrico Caruso deslumbró al público cienfueguero en el escenario homónimo. Para ello, se ha preparado un repertorio cuidadosamente seleccionado para orquesta y coro de cámara, con el propósito de transportar a los asistentes a aquel momento inolvidable.

Además de la remembranza histórica, la iniciativa convierte a la música clásica en un puente entre la memorabilia y el presente, al proporcionarle a los asistentes de la Perla del Sur un espectáculo de alto nivel artístico.

La propuesta reafirma el compromiso de la Agencia Paradiso de enriquecer la vida cultural de la ciudad y de mantener viva la tradición musical que ha marcado a generaciones de cienfuegueros.

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