Intercambia Díaz-Canel en Cienfuegos sobre objetivos políticos, económicos y sociales

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 28 segundos

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez evaluó los principales resultados de 2023 y proyecciones para este año en la provincia de Cienfuegos y el municipio de Palmira -lugar recorrido en esta ocasión- en el orden político, económico y social, como parte del sistema de trabajo de visitas a los distintos territorios del país.

En su exposición Marydé Fernández López, primera secretaria del PCC en la provincia, se refirió a la vida interna del Partido en cuanto al crecimiento de la militancia, funcionamiento de las organizaciones de base y el fortalecimiento de las estructuras partidistas, así como el vínculo del Buró Provincial con la base.

La también miembro del Comité Central señaló como las principales insatisfacciones en el ámbito económico las relacionadas con las ventas netas, que solo llegaron al 73,5 por ciento del plan, además de que las utilidades se quedaron al 83,4 y se incumplen en 63 producciones físicas, mientras se requiere de mejor control y más exigencia a fin de garantizar una mayor oferta de bienes y servicios a la población. En tanto, se debe seguir insistiendo en las cuentas por cobrar y pagar.

En cuanto al programa cañero azucarero, explicó, el principal problema se tiene en la siembra de la gramínea que solo llega al 47 por ciento de lo planificado. Por su lado, en los fondos exportables se reconoce la necesidad del completamiento de las estructuras municipales y constituye un reto continuar identificando las potenciales inversionistas, a partir de la cartera de proyectos.

Según trascendió en el encuentro la labor del coordinador político en los consejos populares constituye una fortaleza en el trabajo del Partido en esa demarcación, así lo corrobora la experiencia demostrada en el CP Espartaco, donde radican 15 organizaciones de base del PCC, varias de ellas vinculadas a la producción de alimentos.

Sobre el particular, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, insistió en lograr una permanente y estrecha relación con los núcleos del Partido, mediante las diferentes vías, ya sea visitas a las reuniones ordinarias o a los círculos de estudios, o cualquier otro vínculo.

Al referirse a los procesos políticos en que estamos inmersos en estos momentos, Morales Ojeda dijo que la valoración de los planteamientos y conceptos manifestados por el líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del Primer Secretario del Partido, Miguel Díaz-Canel, a propósito del 65 Aniversario del triunfo revolucionario, deben convertirse en guía y dirección de lo que le corresponde hacer a cada uno en los diferentes lugares y puestos, según lo que exige el momento actual; en otras palabras, tomar conciencia de la responsabilidad individual, con “su traje a la medida”, señaló.

En otra parte de su intervención el Secretario de Organización agregó que existen muchas reservas todavía para lograr el desarrollo en todas las esfera de la vida económica y social. “La urgencia está, recalcó, en lograr mayor celeridad en la solución de los problemas que espera el pueblo”.

En esa misma cuerda de la labor ideológica, el Primer Secretario del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló como muy importante verse por dentro en los análisis para ver dónde están los problemas y cómo lo vamos a resolverlos, al tiempo de trazarse las acciones políticas para impulsar la economía y enfrentar las distorsiones y otros males presentes en la sociedad, con un seguimiento y discusión sistemáticos que nos permita ir atenuando las desviaciones y las tendencias negativas que se han generado.

Una de las problemáticas más acuciantes de la economía, precisó el mandatario cubano, está en la producción de alimentos. “Cuando nosotros produzcamos más alimentos, dijo, bajan los precios”. En otra parte de su intervención subrayó que tierras ociosas hay y que una magnífica opción son los autoconsumos de centros y empresas para abastecer a los comedores e incluso vender a sus trabajadores.

“Debe de acabarse de conformar bien los programas de autoabastecimiento municipal, recalcó, que son los que garantizan la soberanía alimentaria y nutricional en cada territorio. Y esa es una discusión a la que vamos a venir el mes que viene, ya en concreto: ¿cuántas caballerías de plátano había que tener aquí, cuántas de yuca y de boniato, y qué falta?…a eso hay que ponerle coto. Otro aspecto a tener en cuenta son los módulos pecuarios como garantía para tener carne rápido a partir del desarrollo del ganado menor”.

En cuanto a la contratación agropecuaria llamó la atención sobre la situación del acopio de leche, alimento vital que en no pocas ocasiones se desvía y no va al destino correcto. Y eso mismo pasa con la carne.

A renglón seguido el Presidente de la República calificó de buen ejemplo lo que se hace en Cienfuegos para garantizar los frijoles controlados por la bodega para todo todo el año. Lo lograron, dijo, comprometiendo a los productores, con el sistema permanente del Gobierno y del Partido, atención a los mejores. Todo ello responde a buenos sistemas de trabajo implementados en la provincia”.

El Presidente de la República aprovechó para felicitar al colectivo del central 14 de Julio por el reciente cumplimiento de su plan de producción, primero del país en hacerlo, en tanto instó la resto de los dos ingenios activos en la provincia a sellar sus respectivos compromisos en la presente zafra.

Referido al mismo sector, adelantó que se lleva para discutir con directivos del Grupo AzCuba la situación del ingenio Elpidio Gómez, el cual fue reparado y más tarde, según comentó, en mismo han desmantelado parte de su maquinaria y lleva cinco años sin moler, cuya Empresa Agroindustrial Azucarera tiene una gran pérdida acumulada.

Concluida la reunión, una amplia representación del pueblo de Palmira esperó a Díaz-Canel para saludarlo e intercambiar con él. En ese propio escenario el Primer Secretario del Partido les explicó a los presentes que se está implementando un sistema de trabajo en el cual se proyectan visitas todos los meses a cada provincia del país y en ellas a un municipio distinto. “En enero, recordó, se vieron cosas que funcionaban bien, que sirvieran como referencia y así demostrar en los propios territorios que hay colectivos trabajando distinto, y en medio del bloqueo son capaces de tener resultados.

“Ahora en febrero, acotó, fuimos a lugares que no funcionan bien, para que entonces, inspirados en lo que es bueno, los que están mal avancen y se conviertan en buenos. Después nos reunimos con los dirigentes, además del territorio visitado, con los de la provincia y el resto de los municipios. Eso nos permite socializar experiencias, intercambiar entre todos, y si todo eso lo hacemos con la participación de ustedes, del pueblo, y que ustedes controlen popularmente lo que se va haciendo para que no haya chapucería, y la burocracia no se vaya por encima, en medio del bloqueo recrudecido, vamos a salir adelante con el talento, la dignidad e inteligencia de ustedes”.

El periplo del recorrido inició por la Empresa Cárnica de Cienfuegos. Aquí Díaz- Canel recorrió la planta junto a sus acompañantes e intercambió con directivos y trabajadores de la misma; de igual modo se interesó por los salarios, susceptibles de incrementarse con el aumento de las producciones.

Según trascendió en esta visita existe un encadenamiento productivo con otras entidades y productores para la adquisición de materias primas, cárnicas y de otros renglones con destino a extensores para croquetas y embutidos, además de otras líneas como el jabón a partir del cebo de las reses. El mandatario inquirió por el aprovechamiento de otros subproductos como los cascos y las bilis de los animales, también comercializados por la entidad.

Visitas: 37