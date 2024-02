Qué busca el primer gran estudio genómico del mestizaje que inician científicos de México y España

Y vamos también a hacer este estudio en las poblaciones contemporáneas de España, para saber cuál era el acervo genético de esta población. Vamos a tener el antes, y luego el después en diferentes periodos de tiempo.

En el camino se han quedado poblaciones, especies, linajes, que no llegaron hasta ahora y que no las conocemos. Entonces muchas de las cosas que nosotros vemos ahora, no sabemos cómo llegaron hasta aquí, porque no tenemos ese registro de esa diversidad que nosotros actualmente vemos a nuestro alrededor.