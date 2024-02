La curiosa historia de la cama, desde una pila de hojas hasta la estructura con colchón en la que dormimos hoy

Junto a las cajas de almacenamiento y los tocadores con estantes, hay dos recintos rectangulares, de aproximadamente la longitud de un ser humano.

Los humanos llevan cientos de miles de años haciendo camas. En el libro “What we did in bed: a horizontal story” (Lo que hicimos en la cama: una historia horizontal), el antropólogo Brian Fagan, de la Universidad de California en Santa Bárbara, y la arqueóloga Nadia Durrani trazan su desarrollo desde el principio.