Este lunes 26 de enero, India celebró su septuagésimo séptimo Día de la República en Nueva Delhi, conmemorando la promulgación de su Constitución en 1950. La significativa conmemoración inició con el despliegue de la Bandera Nacional, acompañado de la interpretación del Himno Nacional.

El tema central del evento, «Swarnim Bharat: Virasat aur Vikas» (India Dorada: Patrimonio y Progreso), enfatizó el rico legado cultural del país y sus avances en desarrollo.

El acto central de las festividades fue un tradicional desfile que combinó una exhibición de poderío militar y la vibrante cultura de India, llevado a cabo en el bulevar de Kartavya Path, en el centro de Nueva Delhi. La demostración de fuerza militar dio paso a un gran despliegue cultural con 2.500 artistas de todo el país, que actuaron ante unos 10.000 invitados.

Esta exhibición anual reafirma la capacidad de defensa de la nación, su diverso patrimonio cultural y los elementos que la constituyen como un país en constante progreso, un pilar del Sur Global.

Las celebraciones estuvieron acompañadas de mensajes de felicitación de diversos Gobiernos y líderes internacionales. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, extendió un mensaje oficial de felicitación al pueblo y al Gobierno de India, destacando la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales en el marco de la cooperación Sur-Sur y el multilateralismo.

El Gobierno bolivariano subrayó, mediante un comunicado, el respeto institucional y la cercanía entre ambos países en esta fecha significativa, reforzando una tradición diplomática establecida formalmente en 1959.

El Gobierno de Nicaragua también expresaron sus felicitaciones a India por la conmemoración del 77° aniversario de la Proclamación de su República, reafirmando el compromiso con la cooperación solidaria y el multilateralismo.

«En esta fecha histórica y solemne, en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, así como en nuestro propio nombre, nos unimos con profundo respeto y alegría al Hermano Pueblo y Gobierno de India para conmemorar el Día Nacional de la República», precisó el escrito.

En un comunicado emitido desde Nicaragua se expresa que: «Esta celebración marca un hito fundamental en la historia del país asiático tras su valerosa lucha por la independencia que consagró los principios de Soberanía, Autodeterminación, Justicia, Igualdad y Dignidad para todas y todos sus ciudadanos.»

En esta ocasión, Nicaragua reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación solidaria que unen a ambas naciones. Estos vínculos se inspiran en valores compartidos de paz, soberanía y desarrollo con justicia social.

En la misma línea, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó sus más sinceras felicitaciones, subrayando la importancia de la Constitución india y el desarrollo de las relaciones entre ambos países. «Su país ha logrado éxitos reconocidos en los ámbitos socioeconómico, científico, tecnológico y otros», afirmó Putin. El mandatario ruso manifestó su confianza en que, «mediante esfuerzos conjuntos, seguiremos construyendo constantemente una fructífera cooperación bilateral en todos los ámbitos, así como una interacción constructiva en los asuntos internacionales».

El Día de la República marca la fecha en la que India sentó las bases como nación independiente y republicana al poner en vigor su primera Constitución, tras la expulsión de los británicos. La conmemoración de este año, con el respaldo y las felicitaciones de naciones clave, resalta el papel de India en la construcción de un orden mundial multipolar y el fortalecimiento de lazos de cooperación estratégica entre países del Sur.

