Hombre y can unidos en el enfrentamiento al delito en Cienfuegos

Apenas iniciado el 2026 el conductor canino primer teniente Narlis Lorenzo Alarcón Ramos y su can Volt realizaron la primera guardia del año. Junto al resto de un equipo integrado por un investigador criminalista, un perito, un oficial operativo y un jefe de sector acudieron a una vivienda situada de la ciudad de Cienfuegos, en la cual había sucedido un robo con fuerza.

Tras evaluar las circunstancias del hecho y las evidencias que pudieron quedar inició la pesquisa, que incluyó la aplicación de la técnica canina.

Durante unos 300 metros Volt olfateó y caminó, siguiendo un rastro de olor que lo llevó hasta la entrada de un domicilio.

En el registro posterior efectuado por las autoridades competentes se recuperó una parte del dinero robado, así como dos plantas eléctricas también sustraídas en delitos similares.

Gracias a la pericia de la unidad cinófila integrada por el primer teniente Narlis y Volt, el hecho tuvo el esclarecimiento en el primer ataque, lo que propició no solo la captura de los presuntos autores, sino la recuperación inmediata de varios de los bienes robados.

Sin embargo, tal resultado no constituye un hecho casual. Es fruto de una experiencia de ocho años de trabajo conjunto, donde hombre y can se han preparado de forma especializada para emplear sus potencialidades en el enfrentamiento al delito.

Afirma el primer teniente Narlis que en 2014 pasó el primer curso de la Técnica Canina, con una duración de un año. En aquel entonces era con el perro Zimba. Cuatro años después le asignaron a Volt, un pastor alemán al que estaban a punto de dar baja de la especialidad porque no aprendía.

Ahí inició la historia común entre el joven oficial y este laborioso, inteligente y manso animal, quien años después sería de los primeros en el país en recibir una Medalla por el Servicio Distinguido en el Ministerio del Interior.

Según su conductor, la paciencia y el cariño han constituido elementos imprescindibles para la preparación de Volt: “Los perros son como los niños pequeños. Si se les asusta o maltrata no aprenden bien.”

A ello se unen otros componentes esenciales como el entrenamiento sistemático, la alimentación y el cuidado integral a su salud.

Para el primer teniente Narlis, su can significa mucho más que un compañero de trabajo: es como un hermano, alguien a quien conoce como las palmas de sus manos y en quien posee infinita confianza.

Ya casi en edad de jubilación, Volt continúa siendo uno de los mejores canes de rastro en la provincia de Cienfuegos, perteneciente a la especialidad de la Criminalística.

Ambos, integrados en una unidad cinófila, constituyen valiosos exponentes de la Técnica Canina, una línea del Ministerio del Interior de notable relevancia en la prevención y el enfrentamiento al delito, que este 24 de enero arribó a su aniversario 65.

