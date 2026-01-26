Armamento de Rusia de más reciente desarrollo
Tiempo de lectura aprox: 11 minutos, 10 segundos
-
1 El Burevestnik, un misil de crucero de alcance ilimitado.
-
2 El Poseidon, un dron submarino con propulsión nuclear.
-
3 El Oreshnik, un moderno sistema de misiles balísticos de alcance medio.
-
4 El Sarmat, un sistema de misiles balísticos con capacidad de vuelo suborbital.
El misil Burevestnik y el dron submarino Poseidon garantizarán la paridad estratégica durante todo el siglo XXI, aseguró Vladímir Putin. Rusia no amenaza a nadie y siempre está abierta a nuevos contactos mutuamente beneficiosos con otros países, destacó el presidente.
Burevestnik, el novísimo misil de crucero ruso de alcance global
- La decisión de comenzar el desarrollo del Burevestnik se tomó en diciembre de 2001, tras la retirada de EEUU del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972.
- Vladímir Putin anunció el desarrollo del misil en 2018, durante su Discurso a la Asamblea Federal de Rusia. El mandatario destacó que el misil es “invulnerable a los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles, tanto existentes como futuros”. En aquella misma ocasión, el presidente ruso informó que, a finales de 2017, se llevó a cabo un exitoso lanzamiento de prueba.
- Las pruebas más recientes del misil tuvieron lugar el 21 de octubre de 2025.
- Al poco tiempo, el jefe de la Inteligencia de Noruega, el vicealmirante Nils Andreas Stensones, declaró que las pruebas del Burevestnik fueron realizadas en el archipiélago de Nueva Zembla.
- El presidente de Rusia ordenó comenzar a preparar la infraestructura para el despliegue del misil y propuso determinar las posibles formas de su empleo. Putin señaló que aún queda mucho trabajo por hacer antes de que el misil entre en servicio activo.
-
1 Un alcance prácticamente ilimitado
-
2 Una duración de vuelo muy larga
-
3 La posibilidad de cambiar la ruta de vuelo para poder atacar desde cualquier dirección
- Tipo de motor: unidad de propulsión nuclear
- Tipo de carga de combate: nuclear
- Alcance: prácticamente ilimitado
- Velocidad: de 850 a 1.300 km/h
- Perfil de vuelo: de baja altitud, con la capacidad de evadir las zonas de detección. Según algunas estimaciones, la altitud de vuelo varía entre los 25 y 100 metros.
“Su aplicación nos permitirá lograr avances no solo en el complejo militar-industrial, sino también en muchos sectores civiles, mediante la implementación de una serie de proyectos y programas nacionales prioritarios, entre ellos la energía nuclear miniaturizada, en la creación de plantas de energía para la zona ártica y en la exploración del espacio cercano y lejano, incluido el suministro de energía para la nave espacial de transporte de cargas pesadas que estamos creando, así como para la futura estación lunar”, explicó Putin en noviembre de 2025.
Poseidon
La revista estadounidense Popular Mechanics tildó a los aparatos rusos Poseidon de “aterradores torpedos del apocalipsis”.
1. Historia de creación y pruebas del dron
El 1ro de marzo de 2018, al dirigirse a la Asamblea Federal, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que Rusia ha desarrollado “unos aparatos no tripulados sumergibles, capaces de navegar a grandes profundidades a distancias intercontinentales, manteniendo una velocidad muy superior a la de los submarinos, los torpedos más avanzados y a la de los buques de superficie de todos los tipos, incluso los más veloces”.
2. Los submarinos portadores del Poseidon
- Los Poseidon pueden ser portados y lanzados solo desde unos submarinos nucleares particulares.
- En abril de 2019, en el complejo naval Sevmash, en Severodvinsk, se botó el submarino nuclear Belgorod, del proyecto 949. Se trata de un submarino de experimentos, que se rediseñó especialmente para el Poseidon.
- El 1ro de noviembre de 2025 se botó el submarino nuclear Khabarovsk, que es el portador de serie del Poseidon. Este sumergible ha sido diseñado y construido específicamente para el uso de este dron.
3. Características técnicas
-
1 Un nivel de ruido muy bajo,
-
2 Una alta maniobrabilidad,
-
3 Una invulnerabilidad casi total a las contramedidas del enemigo,
-
4 La capacidad de portar tanto cargas de combate convencionales como nucleares.
- Es capaz de llevar la carga de combate a una distancia ilimitada, gracias a una unidad de propulsión nuclear compacta.
- Es capaz de operar a una gran profundidad, lo cual limita las posibilidades de su detección. La profundidad de sumersión máxima alcanza los 1.000 metros.
- La velocidad supera con creces la de todos los buques de superficie modernos y alcanza los 60-70 nudos (110-130 km/h).
- El volumen de su reactor nuclear es unas 100 veces más pequeño que el de los reactores de los submarinos nucleares modernos, tiene una gran potencia y alcanza el modo de combate (el de la máxima potencia) 200 veces más rápido.
- La potencia del Poseidon supera considerablemente incluso la del misil balístico intercontinental más prometedor de Rusia, el Sarmat, declaró Putin. Según algunos datos, la potencia de la carga instalada en el Poseidon puede alcanzar los 2 megatones (unas 4 veces más potente que la bomba nuclear jamás detonada, la Bomba del Tsar).
- El aparato es capaz de realizar maniobras activas a lo largo de su trayecto.
- Según datos públicos, mide 20 metros de largo, tiene un diámetro de 1,8 metros y pesa unas 100 toneladas.
Oreshnik
“No hay absolutamente ninguna posibilidad de interceptar estos misiles”, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin.
- Alcance medio: de 1.000 a 5.500 kilómetros.
- Velocidad: Mach 10 (≈ 12.380 km/h, unos 2,5–3 km/s).
- Temperatura alcanzada por los elementos de impacto: 4.000 °C.
- Ojiva: alrededor de 1,5 toneladas.
- De acuerdo con expertos, el misil es de combustible sólido y puede llevar carga convencional o nuclear, que incluiría entre 3 y 6 bloques termonucleares de 150 kilotones cada uno.
- En su versión nuclear, puede alcanzar una potencia total de 900 kilotones (equivalente a 45 bombas de Hiroshima).
- Alcanza objetivos situados a una profundidad de 3-4 pisos reforzados.
El misil es capaz de destruir objetivos bien protegidos y profundamente emplazados. La temperatura de los elementos de impacto alcanza los 4.000 grados centígrados, por lo que el empleo masivo de proyectiles de este tipo “es comparable en potencia al uso de armas nucleares”, declaró Putin el 28 de noviembre de 2024. “Todo lo que esté en el epicentro de la explosión se fragmenta en fracciones, en partículas elementales, y, en esencia, se convierte en polvo“, añadió el presidente.
- La base de defensa antimisiles de EEUU en Redzikowo, Polonia, en aproximadamente 11 minutos.
- La base aérea de Ramstein —principal puesto de la Fuerza Aérea estadounidense en Alemania, cuartel general en Europa— en unos 15 minutos.
- La sede de la OTAN en Bruselas en unos 17 minutos.
-
1 Derecho a represalia: Rusia se considera en su pleno derecho de emplear su armamento contra instalaciones militares de aquellos países que permitan el uso de sus armas contra objetivos rusos.
-
2 Respuesta simétrica: En caso de una escalada de acciones agresivas, Rusia responderá con la misma firmeza y de forma equivalente.
-
3 Advertencia a las élites gobernantes: Putin instó a las élites de los países que contemplan utilizar sus fuerzas militares contra Rusia a reflexionar seriamente sobre las consecuencias.
- El ataque fue una respuesta al empleo por parte de Ucrania de misiles de largo alcance Atacms y Storm Shadow contra territorio ruso.
- Las pruebas del Oreshnik en condiciones de combate se llevan a cabo como respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN contra Rusia.
- En los ataques del Oreshnik sobre el territorio ucraniano, Rusia avisará previamente a la población civil para que evacúe las zonas de riesgo.
En Rusia existen varios sistemas similares, que también se encuentran en fase de pruebas, detalló. “Un arma como esta, como bien sabemos —y ustedes también lo saben—, no la tiene nadie más en el mundo por ahora. Sí, tarde o temprano aparecerá en otros países líderes. Conocemos los desarrollos que están llevando a cabo. Pero eso será mañana. O dentro de un año, o dos. Nosotros, en cambio, la tenemos hoy. Y eso es lo que realmente importa”, subrayó el comandante en jefe.
- En diciembre de 2024, el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, solicitó a Vladímir Putin el despliegue en territorio bielorruso de armamento ruso de última generación, incluido el sistema Oreshnik.
- El 8 de agosto de 2025, Lukashenko anunció que ya se estaban preparando las primeras posiciones para el emplazamiento del Oreshnik y que el complejo entraría en servicio operativo en diciembre de 2025.
- El 1 de agosto de 2025, durante un encuentro con Lukashenko en Valaam, en la república rusa de Carelia, Vladímir Putin declaró que la primera unidad del sistema Oreshnik había sido entregado a las tropas.
- El 4 de noviembre de 2025, Putin confirmó que Rusia había iniciado la producción en serie del arma.
Sarmat
El RS-28 Sarmat es un sistema ruso de misiles estratégicos basado en silos de quinta generación, cuya pieza central son los misiles balísticos intercontinentales de combustible líquido (designación de la OTAN: SS-X-30).
- El desarrollo del misil comenzó en la década de 2000. Su principal particularidad radica en que fue creado íntegramente en Rusia. La industria nacional nunca antes había producido un sistema militar de tal envergadura.
- El motor de la primera etapa fue probado en 2016 y los ensayos del propio misil balístico intercontinental se iniciaron en diciembre de 2017.
- El primer lanzamiento de prueba fue realizado el 20 de abril de 2022. Todos los objetivos del ensayo fueron cumplidos: las ojivas de entrenamiento alcanzaron la zona prevista en el polígono de Kura, en Kamchatka.
- El 23 de noviembre de 2022, la dirección del Centro Estatal de Misiles Académico Makéyev anunció el inicio de la producción en serie del misil. El ensamblaje de los Sarmat se realiza en la fábrica de construcción de maquinaria de Krasnoyarsk (integrada en la corporación estatal rusa Roscosmos).
- El 4 de noviembre de 2025, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que en 2025 los sistemas con el misil Sarmat entrarían en servicio de pruebas y que en 2026 pasarían a servicio de combate.
En el contexto del desarrollo del Sarmat, Putin señaló que este tipo de sistemas están destinados a “asegurar la disuasión estratégica” a escala mundial. Putin señaló que el Sarmat puede “penetrar de manera garantizada cualquier sistema de defensa antimisiles, tanto en la actualidad como en el futuro”.
- Es “el mayor misil de combate en la historia de la humanidad, creado por la cooperación industrial rusa”, calificó Degtiar.
- Las trayectorias del Sarmat pueden discurrir por el espacio ultraterrestre, incluso sobre el Polo Sur.
- El misil fue concebido para portar vehículos de planeo hipersónico Avangard y es capaz de transportar varios de ellos.
- El Sarmat también ha concentrado la atención de la comunidad experta occidental. La revista militar y geopolítica estadounidense The National Interest analizó en varias ocasiones las capacidades de los nuevos misiles rusos, por ejemplo en el artículo Conozcan al Sarmat: el pesado misil balístico intercontinental ruso capaz de alcanzar prácticamente cualquier punto de la Tierra.
La revista destacaba que el Sarmat posee unas características tan impresionantes que “el doctor Strangelove —el personaje obsesionado con la guerra nuclear de la película homónima de Stanley Kubrick— estaría encantado”. “Su combinación de alcance ultralargo, capacidad hipersónica y variedad de ojivas nucleares posiblemente no tenga igual”, subrayaba The National Interest.
- Componente principal del Sarmat: misil balístico intercontinental pesado 15A28
- Alcance: 18.000 km
- Masa de lanzamiento: 208,1 toneladas
- Carga útil: aproximadamente 10 toneladas
- Masa del combustible: 178 toneladas
- Longitud: 35,5 m (equivalente a un edificio de 14 pisos)
- Diámetro: 3 m
- Ojiva: sección separable con bloques de guía individual (equipada con 10 unidades de combate, tanto nucleares como convencionales)
“El armamento de la tríada nuclear rusa permite asegurar de manera efectiva y garantizada la disuasión estratégica y mantener el equilibrio global de fuerzas. Esto refleja los resultados de un colosal trabajo de muchos años de nuestras empresas, oficinas de diseño, obreros e ingenieros, así como de especialistas militares y civiles”, manifestó el presidente.
Visitas: 8