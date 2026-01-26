lunes, enero 26, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Armamento de Rusia de más reciente desarrollo

La tríada nuclear de Rusia se ha reforzado con nuevos sistemas de armas. La respuesta de Moscú a la abundancia de desafíos a su seguridad incluye:

  1. 1 El Burevestnik, un misil de crucero de alcance ilimitado.
  2. 2 El Poseidon, un dron submarino con propulsión nuclear.
  3. 3 El Oreshnik, un moderno sistema de misiles balísticos de alcance medio.
  4. 4 El Sarmat, un sistema de misiles balísticos con capacidad de vuelo suborbital.
El misil Burevestnik y el dron submarino Poseidon garantizarán la paridad estratégica durante todo el siglo XXI, aseguró Vladímir Putin. Rusia no amenaza a nadie y siempre está abierta a nuevos contactos mutuamente beneficiosos con otros países, destacó el presidente.
Sus características, sin análogos en el mundo, mantienen a los contrincantes de Rusia en alerta y, por su capacidad de cambiar el curso de la historia con un solo impacto, han sido apodados como las “armas del Apocalipsis”.
Burevestnik, el novísimo misil de crucero ruso de alcance global
El Burevestnik (con la designación preliminar 9M730 o SSC-X-9 Skyfall, según la designación de la OTAN) es un misil de crucero intercontinental con una unidad de propulsión nuclear. Fue concebido para penetrar los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles a medida, portando una ojiva nuclear a grandes distancias.
El 26 de octubre de 2025, Vladímir Putin fue informado por el Jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, sobre las pruebas exitosas del misil de crucero de alcance ilimitado” Burevestnik. Según su reporte, los ensayos comenzaron el 21 de octubre y el misil superó una distancia de 14.000 kilómetros en 15 horas.
1. Historia de la creación y pruebas del misil
  • La decisión de comenzar el desarrollo del Burevestnik se tomó en diciembre de 2001, tras la retirada de EEUU del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972.
  • Vladímir Putin anunció el desarrollo del misil en 2018, durante su Discurso a la Asamblea Federal de Rusia. El mandatario destacó que el misil es “invulnerable a los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles, tanto existentes como futuros”. En aquella misma ocasión, el presidente ruso informó que, a finales de 2017, se llevó a cabo un exitoso lanzamiento de prueba.
Los nuevos misiles rusos son invulnerables a todos los sistemas de defensa existentes, señala Putin
© Sputnik
  • Las pruebas más recientes del misil tuvieron lugar el 21 de octubre de 2025.
Putin habla sobre el misil Burevestnik, que puede “utilizarse contra objetivos protegidos en cualquier lugar”
© Sputnik
  • Al poco tiempo, el jefe de la Inteligencia de Noruega, el vicealmirante Nils Andreas Stensones, declaró que las pruebas del Burevestnik fueron realizadas en el archipiélago de Nueva Zembla.
  • El presidente de Rusia ordenó comenzar a preparar la infraestructura para el despliegue del misil y propuso determinar las posibles formas de su empleo. Putin señaló que aún queda mucho trabajo por hacer antes de que el misil entre en servicio activo.
2. Características únicas del Burevestnik
La característica clave es una unidad de propulsión nuclear. A diferencia de los demás misiles de crucero, que tienen un alcance limitado debido a una reserva reducida de combustible convencional, la unidad de propulsión del Burevestnik opera con energía nuclear, lo cual le proporciona:
  1. 1 Un alcance prácticamente ilimitado
  2. 2 Una duración de vuelo muy larga
  3. 3 La posibilidad de cambiar la ruta de vuelo para poder atacar desde cualquier dirección
Una autonomía prolongada y la posibilidad de “patrullaje de larga duración” permiten que el misil entre en la zona de su objetivo desde direcciones inesperadas. Por ejemplo, eludiendo los sistemas de defensa aérea y antimisiles al tomar rutas polares, donde la vigilancia es mínima. Esto complica el trabajo de los sistemas de alerta temprana y el guiado de los interceptores. La combinación de baja altitud, trayectoria variable y tiempo de vuelo prolongado crea un efecto de contacto “difuso” con los sistemas de vigilancia.
La prueba de Burevestnik el 21 de octubre de 2025
© Sputnik
3. Características técnicas
Las principales características del misil siguen siendo clasificadas. Sin embargo, algunas de ellas fueron reveladas:
  • Tipo de motor: unidad de propulsión nuclear
  • Tipo de carga de combate: nuclear
  • Alcance: prácticamente ilimitado
  • Velocidad: de 850 a 1.300 km/h
  • Perfil de vuelo: de baja altitud, con la capacidad de evadir las zonas de detección. Según algunas estimaciones, la altitud de vuelo varía entre los 25 y 100 metros.
Las características del misil Burevestnik permiten emplearlo con “una precisión garantizada contra blancos bien defendidos a cualquier distancia”, declaró el Jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov.
Putin anunció que el Burevestnik demostró una “alta precisión, al haber alcanzado de manera efectiva y segura su objetivo a la hora calculada previamente“.
El presidente ruso, Vladímir Putin, habla sobre el misil de crucero Burevestnik
© Sputnik
4. Las altas tecnologías del misil aplicadas al Ártico y el espacio
Tanto en el Burevestnik como en el dron submarino Poseidon se emplean solamente los materiales y componentes nacionales, algunos de los cuales podrían encontrar una aplicación civil en el Ártico y el espacio.
Putin: Tanto el Burevestnik como el Poseidon se construyeron completamente con piezas fabricadas en Rusia
© Sputnik
“Su aplicación nos permitirá lograr avances no solo en el complejo militar-industrial, sino también en muchos sectores civiles, mediante la implementación de una serie de proyectos y programas nacionales prioritarios, entre ellos la energía nuclear miniaturizada, en la creación de plantas de energía para la zona ártica y en la exploración del espacio cercano y lejano, incluido el suministro de energía para la nave espacial de transporte de cargas pesadas que estamos creando, así como para la futura estación lunar”, explicó Putin en noviembre de 2025.
Poseidon
El Poseidon es un aparato submarino no tripulado con una unidad de propulsión nuclear y una carga de combate también nuclear. A veces se le llama “supertorpedo” (designado 2M39 o Kanyon, según la designación de la OTAN).
Aparato submarino no tripulado Poseidon
© Sputnik
Este aparato se creó para asestar golpes contra puertos y bases navales, tanto por medio de su propia explosión como por medio del tsunami que esta forma. Otro blanco potencial para estos sistemas, en caso de un conflicto armado, son los grupos de batalla de portaviones.
La revista estadounidense Popular Mechanics tildó a los aparatos rusos Poseidon de “aterradores torpedos del apocalipsis”.
Una captura de pantalla de la revista Popular Mechanics - Sputnik Mundo
Una captura de pantalla de la revista Popular Mechanics
© Foto : Una captura de pantalla de la revista Popular Mechanics

1. Historia de creación y pruebas del dron

El 1ro de marzo de 2018, al dirigirse a la Asamblea Federal, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que Rusia ha desarrollado “unos aparatos no tripulados sumergibles, capaces de navegar a grandes profundidades a distancias intercontinentales, manteniendo una velocidad muy superior a la de los submarinos, los torpedos más avanzados y a la de los buques de superficie de todos los tipos, incluso los más veloces”.
El presidente ruso, Vladímir Putin, habla sobre Poseidon
© Sputnik
En julio del mismo año, el ministerio de Defensa de Rusia mostró un aparato Poseidon y declaró que este es invulnerable a las contramedidas del enemigo. Aquel mismo día, desde el ente castrense, informaron que ya en diciembre de 2017 se llevaron a cabo unas pruebas exitosas de la unidad de propulsión nuclear para el Poseidon. El 28 de octubre de 2025, Rusia realizó también pruebas del aparato sumergible Poseidon.
Poseidon 2018 (Ministerio de Defensa ruso)
© El Ministerio de Defensa de Rusia
Putin: El vehículo submarino ruso de primera categoría Poseidon está equipado con una unidad de propulsión nuclear.
© Sputnik

2. Los submarinos portadores del Poseidon

  • Los Poseidon pueden ser portados y lanzados solo desde unos submarinos nucleares particulares.
  • En abril de 2019, en el complejo naval Sevmash, en Severodvinsk, se botó el submarino nuclear Belgorod, del proyecto 949. Se trata de un submarino de experimentos, que se rediseñó especialmente para el Poseidon.
  • El 1ro de noviembre de 2025 se botó el submarino nuclear Khabarovsk, que es el portador de serie del Poseidon. Este sumergible ha sido diseñado y construido específicamente para el uso de este dron.
Rusia inaugura el submarino nuclear Khabarovsk
© Sputnik

3. Características técnicas

El 29 de octubre de 2025, el presidente de Rusia declaró que no existe nada parecido en el mundo y que es poco probable que aparezca en un futuro próximo. Por primera vez se logró no solo lanzarlo con la ayuda del motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también arrancar la unidad de energía nuclear, que durante un tiempo determinado estuvo propulsando el aparato, señaló Putin y destacó que no hay forma de interceptarlo. Las características exactas de este dron están clasificadas.
Según el presidente de Rusia, estos aparatos presentan:
  1. 1 Un nivel de ruido muy bajo,
  2. 2 Una alta maniobrabilidad,
  3. 3 Una invulnerabilidad casi total a las contramedidas del enemigo,
  4. 4 La capacidad de portar tanto cargas de combate convencionales como nucleares.
Algunas otras características del Poseidon que se conocen a día de hoy:
  • Es capaz de llevar la carga de combate a una distancia ilimitada, gracias a una unidad de propulsión nuclear compacta.
  • Es capaz de operar a una gran profundidad, lo cual limita las posibilidades de su detección. La profundidad de sumersión máxima alcanza los 1.000 metros.
  • La velocidad supera con creces la de todos los buques de superficie modernos y alcanza los 60-70 nudos (110-130 km/h).
  • El volumen de su reactor nuclear es unas 100 veces más pequeño que el de los reactores de los submarinos nucleares modernos, tiene una gran potencia y alcanza el modo de combate (el de la máxima potencia) 200 veces más rápido.
  • La potencia del Poseidon supera considerablemente incluso la del misil balístico intercontinental más prometedor de Rusia, el Sarmat, declaró Putin. Según algunos datos, la potencia de la carga instalada en el Poseidon puede alcanzar los 2 megatones (unas 4 veces más potente que la bomba nuclear jamás detonada, la Bomba del Tsar).
  • El aparato es capaz de realizar maniobras activas a lo largo de su trayecto.
  • Según datos públicos, mide 20 metros de largo, tiene un diámetro de 1,8 metros y pesa unas 100 toneladas.
A finales de octubre de 2025, Vladímir Putin aseveró que el Poseidon es imposible de interceptar.
El 4 de noviembre de 2025, el presidente ruso declaró que los nuevos principios de funcionamiento del submarino Poseidon servirán para desarrollar nuevos sistemas no tripulados.
Al igual que en el misil de crucero ruso de alcance global Burevestnik, en el Poseidon solo se utilizan materiales nacionales. Algunos de ellos también puodrán utilizarse en sectores civiles en el Ártico y en el espacio.
Oreshnik
El Oreshnik es el más reciente sistema ruso de misiles, equipado con un proyectil balístico de alcance medio y ojivas hipersónicas.
“No hay absolutamente ninguna posibilidad de interceptar estos misiles”, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin.
La primera vez que apareció en las noticias fue el 21 de noviembre de 2024, cuando el mandatario ruso informó sobre un ataque realizado con el Oreshnik.
El sistema de misiles Oreshnik
© Sputnik
1. Características técnicas
  • Alcance medio: de 1.000 a 5.500 kilómetros.
  • Velocidad: Mach 10 (≈ 12.380 km/h, unos 2,5–3 km/s).
  • Temperatura alcanzada por los elementos de impacto: 4.000 °C.
  • Ojiva: alrededor de 1,5 toneladas.
  • De acuerdo con expertos, el misil es de combustible sólido y puede llevar carga convencional o nuclear, que incluiría entre 3 y 6 bloques termonucleares de 150 kilotones cada uno.
  • En su versión nuclear, puede alcanzar una potencia total de 900 kilotones (equivalente a 45 bombas de Hiroshima).
  • Alcanza objetivos situados a una profundidad de 3-4 pisos reforzados.
El Oreshnik solo puede ser derribado en la fase inicial del vuelo. Las unidades de combate se aproximan al objetivo ya a velocidad máxima. La interceptación en la fase final es imposible.

El misil es capaz de destruir objetivos bien protegidos y profundamente emplazados. La temperatura de los elementos de impacto alcanza los 4.000 grados centígrados, por lo que el empleo masivo de proyectiles de este tipo “es comparable en potencia al uso de armas nucleares”, declaró Putin el 28 de noviembre de 2024. “Todo lo que esté en el epicentro de la explosión se fragmenta en fracciones, en partículas elementales, y, en esencia, se convierte en polvo“, añadió el presidente.

Si se lanza desde el polígono de Kapustin Yar, en la región rusa de Astracán, el Oreshnik podría alcanzar:
  • La base de defensa antimisiles de EEUU en Redzikowo, Polonia, en aproximadamente 11 minutos.
  • La base aérea de Ramstein —principal puesto de la Fuerza Aérea estadounidense en Alemania, cuartel general en Europa— en unos 15 minutos.
  • La sede de la OTAN en Bruselas en unos 17 minutos.
2. Uso del misil y principios de aplicación
El presidente Putin subrayó que se trata de un desarrollo completamente nuevo, creado en Rusia sobre la base de tecnologías modernas y de última generación. El país ya dispone de un número suficiente de estos misiles listos para su uso y su producción en serie está plenamente establecida.
El 21 de noviembre de 2024, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque combinado con el sistema Oreshnik —en su versión no nuclear— contra una instalación del complejo militar-industrial ucraniano en la ciudad de Dnepropetrovsk. Según datos públicos, se trató de la planta Yuzhmash, uno de los pilares del sector de defensa de Ucrania, donde el régimen de Kiev intentaba desarrollar su propio programa de misiles balísticos. Todas las unidades de combate del misil alcanzaron sus objetivos.
3. Principios que regirán el uso del Oreshnik en adelante:
  1. Derecho a represalia: Rusia se considera en su pleno derecho de emplear su armamento contra instalaciones militares de aquellos países que permitan el uso de sus armas contra objetivos rusos.
  2. Respuesta simétrica: En caso de una escalada de acciones agresivas, Rusia responderá con la misma firmeza y de forma equivalente.
  3. Advertencia a las élites gobernantes: Putin instó a las élites de los países que contemplan utilizar sus fuerzas militares contra Rusia a reflexionar seriamente sobre las consecuencias.
4. Motivos y objetivos del uso del arma:
  • El ataque fue una respuesta al empleo por parte de Ucrania de misiles de largo alcance Atacms y Storm Shadow contra territorio ruso.
  • Las pruebas del Oreshnik en condiciones de combate se llevan a cabo como respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN contra Rusia.
  • En los ataques del Oreshnik sobre el territorio ucraniano, Rusia avisará previamente a la población civil para que evacúe las zonas de riesgo.
El presidente ruso, Vladímir Putin, habla sobre el sistema de misiles Oreshnik
© Sputnik
5. Características particulares del sistema de misiles
El presidente destacó que, en la actualidad, no existe ningún medio capaz de contrarrestar al sistema Oreshnik.
En Rusia existen varios sistemas similares, que también se encuentran en fase de pruebas, detalló. “Un arma como esta, como bien sabemos —y ustedes también lo saben—, no la tiene nadie más en el mundo por ahora. Sí, tarde o temprano aparecerá en otros países líderes. Conocemos los desarrollos que están llevando a cabo. Pero eso será mañana. O dentro de un año, o dos. Nosotros, en cambio, la tenemos hoy. Y eso es lo que realmente importa”, subrayó el comandante en jefe.
Putin sobre las pruebas de combate de Oreshnik (noviembre de 2024)
© Sputnik
6. El Oreshnik en Bielorrusia
  • En diciembre de 2024, el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, solicitó a Vladímir Putin el despliegue en territorio bielorruso de armamento ruso de última generación, incluido el sistema Oreshnik.
  • El 8 de agosto de 2025, Lukashenko anunció que ya se estaban preparando las primeras posiciones para el emplazamiento del Oreshnik y que el complejo entraría en servicio operativo en diciembre de 2025.
  • El 1 de agosto de 2025, durante un encuentro con Lukashenko en Valaam, en la república rusa de Carelia, Vladímir Putin declaró que la primera unidad del sistema Oreshnik había sido entregado a las tropas.
  • El 4 de noviembre de 2025, Putin confirmó que Rusia había iniciado la producción en serie del arma.
Sarmat

El RS-28 Sarmat es un sistema ruso de misiles estratégicos basado en silos de quinta generación, cuya pieza central son los misiles balísticos intercontinentales de combustible líquido (designación de la OTAN: SS-X-30).

Sistema de misiles estratégicos Sarmat
© Sputnik
1. Historia de su desarrollo y entrada en servicio
Vladímir Putin informó por primera vez sobre el avance del proyecto Sarmat en 2018. El presidente destacó que el nuevo sistema sustituiría al complejo R-36M Voevoda, que está en servicio desde finales de los años ochenta.
El nombre Sarmat proviene de los pueblos nómadas iranoparlantes que habitaron, entre los siglos IV a. C. y VI d. C., las estepas europeas desde el Dniéster hasta el norte del Caspio.
  • El desarrollo del misil comenzó en la década de 2000. Su principal particularidad radica en que fue creado íntegramente en Rusia. La industria nacional nunca antes había producido un sistema militar de tal envergadura.
  • El motor de la primera etapa fue probado en 2016 y los ensayos del propio misil balístico intercontinental se iniciaron en diciembre de 2017.
  • El primer lanzamiento de prueba fue realizado el 20 de abril de 2022. Todos los objetivos del ensayo fueron cumplidos: las ojivas de entrenamiento alcanzaron la zona prevista en el polígono de Kura, en Kamchatka.
En esa ocasión, Putin destacó no solo las excepcionales características técnicas del sistema, sino también el uso exclusivo de componentes, piezas y mecanismos de fabricación nacional, lo que simplifica la producción en serie del complejo por parte del sector de defensa ruso.
El presidente ruso, Vladímir Putin, habla sobre el sistema de misiles estratégicos Sarmat
© Sputnik
  • El 23 de noviembre de 2022, la dirección del Centro Estatal de Misiles Académico Makéyev anunció el inicio de la producción en serie del misil. El ensamblaje de los Sarmat se realiza en la fábrica de construcción de maquinaria de Krasnoyarsk (integrada en la corporación estatal rusa Roscosmos).
  • El 4 de noviembre de 2025, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que en 2025 los sistemas con el misil Sarmat entrarían en servicio de pruebas y que en 2026 pasarían a servicio de combate.
Putin: El misil Sarmat estará en servicio de combate en 2026
© Sputnik
2. Características particulares del sistema de misiles Sarmat
En el contexto del desarrollo del Sarmat, Putin señaló que este tipo de sistemas están destinados a “asegurar la disuasión estratégica” a escala mundial. Putin señaló que el Sarmat puede “penetrar de manera garantizada cualquier sistema de defensa antimisiles, tanto en la actualidad como en el futuro”.
El misil no puede ser interceptado por los medios con los que cuentan los adversarios potenciales, declaró en mayo de 2022 el director general y diseñador jefe del Centro Estatal de Misiles Académico Makéyev, Vladímir Degtiar.
  • Es “el mayor misil de combate en la historia de la humanidad, creado por la cooperación industrial rusa”, calificó Degtiar.
  • Las trayectorias del Sarmat pueden discurrir por el espacio ultraterrestre, incluso sobre el Polo Sur.
  • El misil fue concebido para portar vehículos de planeo hipersónico Avangard y es capaz de transportar varios de ellos.
  • El Sarmat también ha concentrado la atención de la comunidad experta occidental. La revista militar y geopolítica estadounidense The National Interest analizó en varias ocasiones las capacidades de los nuevos misiles rusos, por ejemplo en el artículo Conozcan al Sarmat: el pesado misil balístico intercontinental ruso capaz de alcanzar prácticamente cualquier punto de la Tierra.
Un artículo de la revista National Interest sobre Sarmat - Sputnik Mundo
Un artículo de la revista National Interest sobre Sarmat
© Foto : Una captura de la pantalla del artículo de la revista National Interest sobre Sarmat
La revista destacaba que el Sarmat posee unas características tan impresionantes que “el doctor Strangelove —el personaje obsesionado con la guerra nuclear de la película homónima de Stanley Kubrick— estaría encantado”. “Su combinación de alcance ultralargo, capacidad hipersónica y variedad de ojivas nucleares posiblemente no tenga igual”, subrayaba The National Interest.
3. Características técnicas:
Las especificaciones técnicas completas del complejo no han sido publicadas abiertamente. Estas son algunas de las características conocidas:
  • Componente principal del Sarmat: misil balístico intercontinental pesado 15A28
  • Alcance: 18.000 km
  • Masa de lanzamiento: 208,1 toneladas
  • Carga útil: aproximadamente 10 toneladas
  • Masa del combustible: 178 toneladas
  • Longitud: 35,5 m (equivalente a un edificio de 14 pisos)
  • Diámetro: 3 m
  • Ojiva: sección separable con bloques de guía individual (equipada con 10 unidades de combate, tanto nucleares como convencionales)
El jefe de Estado ruso subrayó que la tríada nuclear constituye “la garantía clave de la seguridad militar de Rusia y de la estabilidad global”.
“El armamento de la tríada nuclear rusa permite asegurar de manera efectiva y garantizada la disuasión estratégica y mantener el equilibrio global de fuerzas. Esto refleja los resultados de un colosal trabajo de muchos años de nuestras empresas, oficinas de diseño, obreros e ingenieros, así como de especialistas militares y civiles”, manifestó el presidente.
El presidente ruso, Vladímir Putin, habla de la tríada nuclear de Rusia

