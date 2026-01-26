Armamento de Rusia de más reciente desarrollo

El 29 de octubre de 2025, el presidente de Rusia declaró que no existe nada parecido en el mundo y que es poco probable que aparezca en un futuro próximo. Por primera vez se logró no solo lanzarlo con la ayuda del motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también arrancar la unidad de energía nuclear, que durante un tiempo determinado estuvo propulsando el aparato, señaló Putin y destacó que no hay forma de interceptarlo. Las características exactas de este dron están clasificadas.