Ideales que iluminan: arte, juventud y el legado de Fidel

El Centro Multiuso Prado se vistió de gala para acoger la velada cultural Ideales que iluminan, un homenaje al Día Internacional de la Juventud y al aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Entre luces y aplausos, el arte tendió un puente entre generaciones.

Danza, música, artes circenses y dramáticas tejieron un espectáculo lleno de identidad. Cada movimiento, cada nota, fue tributo a los valores que Fidel defendió. El público, con los ojos brillantes, sintió vibrar el legado del líder en cada actuación, en cada sonrisa joven.

Durante dos horas, el recinto fue un hervidero de emociones. Jóvenes y adultos compartieron un mismo latir: celebrar la vida, el futuro y la historia. No hubo distancias, solo unión; no hubo silencios, solo canciones que hablaban de patria y esperanza.

Al cerrar la noche, una certeza quedó clara: Fidel sigue vivo en el arte y en la juventud que lo evoca. Los espectadores no fueron meros testigos, sino cómplices de un sueño que perdura. Porque los ideales, cuando son puros, nunca se apagan; solo se multiplican en cada corazón.

“Creer en los jóvenes es ver en ellos entusiasmo, capacidad, energía y responsabilidad”, decía Fidel. Esa fe se materializó en cada actuación, en cada mirada decidida. La velada fue prueba irrefutable de que, cuando se confía en ellos, los jóvenes no solo asumen grandes tareas, sino que las elevan con creatividad y pasión.

Al finalizar, las palabras del Comandante resonaron con fuerza: “Sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas”. Y allí estaban ellos, hombros firmes, voces claras, herederos de un sueño sin fronteras. La cultura, como quería Fidel, sigue siendo escudo y espada de la nación.

