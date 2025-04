IA aplicada a la Educación: ¿Qué hacer? ¿No utilizarla? ¿Satanizarla?

Compartir en

La Inteligencia Artificial (IA) es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las de la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. En los últimos tiempos su desarrollo y uso se ha acelerado, al tiempo que aparecen cuestionamientos éticos en torno a esta tecnología, que bien aprovechada puede rendir frutos, pero por el mal camino de su uso trae consecuencias negativas.

Cuba tiene potencialidades para estar a la vanguardia en el tema en América Latina y el Caribe; si bien la Inteligencia Artificial puede ser un asunto de elevada complejidad para su desarrollo, ofrece múltiples herramientas que, a partir de sistemas que crean algoritmos, modelos y aplicaciones informáticas, realizan tareas relacionadas con el aprendizaje, razonamiento, percepción y la toma de decisiones lógicas en la solución de problemas. Con este punto de vista, el Periódico 5 de Septiembre encaminó sus pasos a la Universidad de Cienfuegos para conocer cómo allí se dan pasos acelerados en este sentido.

Al Dr.Sc. Boris Pérez Cañedo lo precede un amplio currículo profesional a pesar de su juventud, de formación ingeniero en Informática, es además, máster en Matemática Aplicada, profesor de la asignatura en UCf, y tiene el honor de formar parte del Grupo de modelos de decisión y optimización de la Universidad de Granada, España. Y si mencionamos el currículo profesional de este miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, es con toda la intención de mostrar con cuántos recursos humanos se cuenta para desarrollar la IA en las universidades cubanas, y en la UCf en particular.

“Todavía, hasta donde tengo entendido, nuestra institución no cuenta con un área específica de estudios de la didáctica o de la pedagogía en sentido general, orientado a cómo asimilar estas herramientas. Resultaría fantástico contar con un centro que asuma esta temática como línea de investigación, en mi opinión.

“La tecnología siempre ha sido usada en la educación, en la carrera nuestra se usaban y usan asistentes matemáticos, pero no resultan productivos, me explico: la persona que debe resolver el problema, los estudiantes, descomponen el problema y para cada elemento usan la tecnología, después obtienen la salida de cada uno de ellos y componen la respuesta que da la solución; el profesor es quien lo orienta con el uso de la tecnología. Ahora, el uso del ChatGPT y Dixit, herramientas de la IA, si se le plantea un problema de pregrado, lo resolverán sin un esfuerzo menor, los alumnos no ejercitan habilidades, y van con esa respuesta a donde el profesor.

“Entonces, ¿qué hacer? ¿No utilizarla? ¿Satanizarla? ¿Alejarla de la Educación? Ahí radica el dilema, en cómo estudiar el asunto, quizá con reformulaciones de planes de estudio, que se incluya en el currículo docente. Porque el objetivo va encaminado a que los universitarios adquieran habilidades. Emplear la tecnología en el proceso docente-formativo, en función de mejorarlo; que no reemplace al profesor, ni para que el alumno sustituya la respuesta por la que será evaluado. Resulta preciso teorizar en torno al tema para usar la IA como un medio de enseñanza positiva”, comparte el especialista.

LOS DOCENTES TIENEN LA PALABRA

La máster Mailén Ramos Morales, jefa del departamento de Derecho de la UCf, es, además, coordinadora de eventos del equipo JusticIA 2024. Este team se encarga del abordaje de la Inteligencia Artificial, retos y oportunidades para su uso en las ciencias jurídicas:

“Hemos desarrollado —dice— dos foros internacionales, en las modalidades presencial y virtual, con el objetivo de abrir el espectro de opiniones en el campo jurídico y pedagógico. Tenemos un equipo multidisciplinar porque no nos quedamos solo en los campos del Derecho y la IA, sino que incluimos a las Ciencias Sociales, Filosofía, Sociología, Psicología. Es decir, temáticas generales desde el punto de vista de la Comunicación.

“Trabajamos con un equipo de estudiantes anclados a la Redalia*, quienes participan en los foros de discusión, activos en todas las plataformas para socializar y divulgar. En estas citas participan profesores, catedráticos de universidades españolas, Granada y Rey Juan Carlos; de la Federal del sur de Rusia, Rostov; de Italia, entre otras, personalidades que teorizan en torno al uso de la IA en diferentes ámbitos, enfocados a la Pedagogía y la Didáctica.

“La carrera de Derecho de la UCf tiene un currículo optativo, creado en el Departamento, que contempla la asignatura, Derecho, tecnología y transformación digital, la cual me place impartir”, explica.

La doctora en Ciencias Jurídicas Yoruanys Suñez Tejera y el doctor en Ciencias Técnicas Boris Pérez Cañedo. Estos dos profesores de la Universidad de Cienfuegos son los desarrolladores de Alic.IA (asistente legal interactivo y colaborativo basado en inteligencia artificial, sin precedentes en Cuba).

Con la doctora Suñez Tejera, profesora titular de la Universidad y abogada en ejercicio de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos conversamos sobre el riesgo-beneficio de la IA en la jurisprudencia:

“Cómo beneficio, la ayuda a los jueces en la impartición de justicia, al facilitar la lectura y análisis de documentos, para resumir el contenido de estos, les proporciona información; por ejemplo, cuando necesitan consultar materiales _porque los jueces estudian para poder tomar decisiones_ y un sistema inteligente puede ayudar en la búsqueda de datos.

“Los riesgos, que pueden asumir no solo los jueces, sino fiscales, abogados, ya Cuba cuenta con uno que usan estos últimos administradores de justicia que mencionaba, radican en usarlo no como una herramienta, sino como sustituto, Los sistemas inteligentes de IA son herramientas que tienen que ser supervisados por el hombre, en este caso por el juez.

“Los profesores estamos añadiendo al currículo la IA como contenido, en el aula lo usan como herramienta. Como docente no tengo nada en contra de que utilicen en el aula los sistemas inteligentes, como profesora, en los exámenes como libro abierto, me doy cuenta cuando la utilizan porque las respuestas lo evidencian al emplear ChatGPT y Dixit, pero como auxiliar es válido para facilitar y ampliar su labor. Tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones”, señala.

IA VISTA POR LOS ESTUDIANTES

Thalía de las Mercedes Aguilar López, estudiante de segundo año de la carrera de Derecho, abunda: “Llegué a la carrera por vocación, desde pequeña siempre he querido defender a las personas y ser justa en la vida, cuento con el apoyo de mis padres para ello. Tuve la oportunidad como los de mi generación de ser nativos. En mi perfil como estudiante no uso las herramientas para el ‘corte y pega’, como se dice, sino para guiarme y dotarme de conocimientos, como por ejemplo sobre las legislaciones de otras naciones, que cuesta trabajo encontrarlas en la internet de manera directa, y la inteligencia artificial lo facilita.

“Cuando ya ejerza como Derecho de manera profesional la usaré sin dudas, porque agiliza el trabajo en el funcionamiento de lo penal. Mi profesora Yoruanis y Boris han creado la aplicación Alic.IA, muy útil en la administración del Derecho”.

Con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra.Sc. Vanessa Bárbara Fernández Beriau nos adentramos en el campo de los especialistas de la rama, enmarcados en un contexto social dinámico, complejo, en el que las prácticas socioculturales demandan análisis y sensibilización de las personas, no se puede permanecer alejados del desarrollo científico tecnológico:

Ella indica que “tenemos la responsabilidad de propiciar el avance de la ciencia en el que todos participemos de una manera consciente, reflexiva, dialógica, donde lo empleemos para facilitar ese cambio en el uso de herramientas en el espacio educativo sobre las problemáticas por las que transita la sociedad, y dialogar con experiencias en el ámbito internacional, nutrirse de los estudios en América Latina. Se trata de fortalecer nuestros procesos sustantivos universitarios, fortalecer el currículo a través de cursos optativos, electivos; estrechar los vínculos de la Universidad con las empresas locales y la sociedad en general, en las unidades docentes y entidades laborales de base, donde los estudiantes ven in situ, las maneras y formas para implementar lo normado y legislado. La Universidad tiene como premisa formar estudiantes comprometidos con el desarrollo de la nación de una manera integral”.

* Asistente para realizar trámites y resolver dudas, por chat, teléfono o email.

