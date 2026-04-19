Hospital de Cienfuegos: escenario de reafirmación por la Patria

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Este 19 de abril, fecha en que se conmemora el aniversario 65 de la victoria de Girón, el Hospital General Universitario Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, fue hervidero de acciones de reafirmación revolucionaria. Trabajadores del centro y de otros sectores que antes protagonizaron labores de higienización allí, fueron partícipes del movimiento popular “Mi firma por la Patria” iniciado hoy en todo el país en respuesta a la convocatoria lanzada por la Sociedad Civil de la Isla.

En un encuentro multitudinario, hombres y mujeres de diferentes generaciones y ocupaciones plasmaron su rúbrica para ratificar la vocación de paz de la nación caribeña y para respaldar la reciente Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano “Girón es hoy y es siempre”.

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El acto estuvo presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos; Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora provincial; así como otros dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del territorio.

Al intervenir en la cita, la Dra Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del “Gustavo Aldereguía Lima”, correspondió a los presentes con palabras de agradecimiento: “gracias por llegar al hospital; gracias por creer en nosotros”, dijo y afirmó que hoy la instalación vuelve a latir con su característico espíritu de servicio.

Las palabras de la joven Anet Caro Lorenzo, dirigente femenil, fueron lanzas contra la política hostil de los Estados Unidos hacia la Isla y contra el Bloqueo. “Esa política de odio y de continuas amenazas al pueblo cubano han tenido expresiones contrarias a los valores de millones de hombres y mujeres amantes de la paz y defensores de la solidaridad”, expresó.

“Firmamos por la unidad, porque la Patria se mantenga firme y porque estamos convencidos de que nada ni nadie podrá derrotarnos, menos ahora cuando el pueblo se encuentra unido y decidido a darlo todo por su país”, manifestó.

Otro de los asistentes a la cita, Vicente Torres García, trabajador tabacalero, afirmó que esta rúbrica representa el compromiso de defender el suelo patrio “con la vida y el corazón”.

Lo acontecido este 19 de abril en el Hospital Provincial es solo una muestra del movimiento popular convocado por la sociedad civil. Actos similares se efectúan en centros y comunidades del territorio.

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