Movilización en Santo Domingo respalda a Cuba y rechaza bloqueo EEUU

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Decenas de organizaciones dominicanas reafirmaron hoy su apoyo a Cuba y rechazaron el bloqueo económico y petrolero de Estados Unidos, en un acto realizado en el histórico Parque Independencia, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Convocados por la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, representantes de diversas agrupaciones corearon consignas y exhibieron carteles con mensajes como “¡Dejen a Cuba vivir en paz!” y “¡Cuba no está sola!”, junto a banderas de ambos países.

La actividad coincidió con el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, considerada una fecha de gran trascendencia para la Revolución, y señalada como la primera derrota militar del imperialismo en América.

Durante el acto, fue colocada una ofrenda floral en nombre de la Campaña y del Comité de Honor constituido en la República Dominicana por el Centenario del natalicio de Fidel Castro.

“Respaldamos a un pueblo hermano que ama y defiende la paz; un país que, en Playa Girón, bajo el liderazgo de Fidel Castro, demostró —como en otros momentos de su historia— que los pueblos tienen la capacidad de forjar su propio destino”, afirmó Roberto Payano, presidente de la Campaña.

Por su parte, María Teresa Cabrera, secretaria del Frente Amplio, expresó que Cuba constituye una fuente de inspiración por su capacidad de sostener su soberanía frente a una potencia como Estados Unidos.

Cabrera calificó de “criminal e injusto” el cerco económico y petrolero impuesto por Washington, y sostuvo que cualquier persona con sensibilidad humana debe rechazar esas medidas por su impacto en las relaciones económicas y comerciales, así como en la vida cotidiana del pueblo.

Asimismo, destacó que la isla es un testimonio vivo de solidaridad internacional y afirmó que para Estados Unidos resulta inconcebible que una pequeña nación le plantee con firmeza: “Aquí hay un pueblo con dignidad, dispuesto a defender su soberanía”.

En tanto, Narciso Isa Conde, en representación de la Fuerza de la Revolución y el Movimiento Caamañista, apuntó que quien se enfrente a Cuba lo hará también contra los pueblos del mundo, que —dijo— responderán con firmeza.

De igual modo, Julio Díaz Campuzano, del partido Patria Para Todos, sostuvo que la nación antillana es un ejemplo de dignidad al poner su Revolución al servicio de la humanidad y de las causas justas.

Agregó que Cuba continuará siendo un faro para la lucha de los pueblos en América Latina y el Caribe.

La Asociación Máximo Gómez de Cubanos Residentes en República Dominicana también reafirmó su respaldo a su país frente a un adversario histórico que, durante más de seis décadas, dijo, ha intentado asfixiarla sin lograrlo.

El embajador Ángel Arzuaga agradeció el apoyo de las organizaciones solidarias y dio lectura a la más reciente declaración del Gobierno Revolucionario, en la que se advierte que Cuba vive bajo el asedio permanente de Estados Unidos.

El documento denuncia un recrudecimiento de las presiones en los últimos meses, incluyendo un severo cerco energético y declaraciones de la élite gubernamental estadounidense con pretensiones de agresión militar.

El Gobierno Revolucionario aseguró que Cuba “no será jamás un trofeo ni una estrella más de la constelación estadounidense” y afirmó que, como en las arenas de Playa Girón hace 65 años, defenderá su soberanía y su proyecto social.

A la movilización por el derecho de Cuba a la vida y la paz asistieron representantes de otras organizaciones como el Movimiento Rebelde, el Partido Comunista del Trabajo y el Movimiento Popular Dominicano, cubanos residentes y personal de la misión estatal de la isla.

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