Cienfuegueros protagonizan jornada de higienización en el hospital provincial

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Una palpable muestra de unidad y respaldo se vivió en la mañana de este domingo en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, cuando hombres y mujeres de diversos sectores respondieron al llamado de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) a una jornada de higienización y embellecimiento de la instalación.

La actividad, enmarcada en las celebraciones por el aniversario 65 de la Victoria de Girón y el Día Internacional de los Trabajadores, adquirió un significado especial tras el incendio que afectó partes del centro hospitalario en días recientes. Los voluntarios acudieron a la cita no solo con instrumentos, sino también con entusiasmo y el propósito común de apoyar la recuperación total de la institución.

La Dra. Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del hospital, dio la bienvenida a los participantes y aprovechó para hacer un recuento de la rápida respuesta que siguió al siniestro. “Desde el minuto cero de la incidencia, tuvimos una participación activa, de más de 23 empresas que en 24 horas, junto al pueblo de Cienfuegos, nuestros trabajadores y estudiantes, lograron mostrar un hospital ya recuperado”, afirmó.

Tambien detalló la compleja operación que se ejecutó durante la emergencia y resaltó la.labor desplegada por el colectivo de la Empresa Constructora de Obras Industriales (Ecoi) No.6.

Ana Ivis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC en la provincia, agradeció la respuesta del pueblo cienfueguero al llamado. Además, resaltó el.apoyo recibido del sector empresarial estatal y no estatal, quienes colaboraron desinteresadamente con insumos de aseo y alimentos para el hospital.

Una de las participantes, la educadora Maylín Capote Leyva, expresó satisfacción por acudir a aportar su esfuerzo en esta jornada. “Este es un centro muy significativo para todas las familias cienfuegueras. Por tanto, considero necesario venir y apoyar la labor de saneamiento para que el hospital realice debidamente sus funciones”, dijo.

De aporte súper valioso calificó estas acciones la Dra Laydamí Rodríguez Amador, jefa del servicio de Medicina Interna en el centro, quien esta mañana cambió su bata médica por ropa apropiada para las labores de higienización y fue una más entre los convocados.

La jornada de este 19 de abril trascendió la mera limpieza. Se convirtió en un acto de reafirmación, donde el trabajo voluntario, inspirado en las históricas gestas de Girón y el espíritu del Primero de Mayo, pintó de esperanza y compromiso colectivo las paredes de una institución que se levanta, una vez más, con el apoyo de su gente.

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