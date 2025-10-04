Homenaje a Los Gemelos ya se exhibe en la Uneac de Cienfuegos (+Fotos)

Compartir en

La muestra del caricaturista, ilustrador y diseñador gráfico del periódico 5 de Septiembre, Manuel Villafana Sacerio, ya está disponible a los públicos en la sala Mateo Torriente de la Uneac, en la ciudad de Cienfuegos, catalogada como un homenaje a esos dos personajes entrañables que su autor ha logrado colar en el imaginario de los cienfuegueros desde hace dos décadas.

La exposición, denominada con letras rojas Catarsis, es “simplemente una broma”, según ha dicho el propio creador. Sin embargo, la broma de Villafaña ha adquirido una relevancia que traspasa hoy el formato impreso, inspirando incluso tesis de licenciatura y maestrías, algo que “el Villa” jamás pensó que ocurriría.

“Esta es una expo madura y sólida que nos muestra a Los Gemelos fuera de su soporte original. Villa deja de lado la tinta y el papel para incursionar en otros formatos y técnicas que lo acomodan gratamente dentro del espacio galerístico. Bolsas de nailon, jabas y hasta alambrón o metal son algunos de los materiales que le dan vida y cobijo a los populares personajes de la ‘lomita’, afirma el artista visual y también compañero de trabajo en el periódico, Ández.

“Esto fue una papita caliente que me tiró mi colega Angelito”, dijo entre risas Villafaña a la prensa. “Él fue quien me exhortó a utilizar este local para que de alguna manera sirviera como homenaje a los gemelos ventiañeros.

“No quise hacerlo de la manera habitual; imprimir los materiales, enmarcarlos en cristal y ya. La chispa de la creatividad se encendió y les dí un rasgo teatral; sacarlos del papel y lanzarlos hacia algo más performático y dinámico”, comentó el diseñador.

Familiares y amigos del artista, más el público en general, llenaron la salita que se dividió en dos partes: la primera agrupa a varias obras en las temáticas de Emigración, Ciudad, Soñar, Fé, Balanza, y una segunda sección con la Serie: Apagón. Cada pieza estimuló no solo las sonrisas de los espectadores, sino que despertó el entusiasmo por compartir opiniones sobre cada uno de los temas criticados con humor e ironía por El Villa, quien invitó a los asistentes a interactuar con una de las obras más notables en forma de piñata, de la que colgaba un macramé con libretas de abastecimiento.

“Todo funcionó de maravilla, y me gustó como quedó porque está muy ecléctica, además, rompe un poco la monotonía y adquiere otro discurso”, dijo el autor al finalizar la actividad.

Villafaña Sacerio es actualmente un humorista gráfico y diseñador con una labor fundamental en el panorama de Cienfuegos, y un pilar insoslayable en su ámbito para el semanario 5 de Septiembre, así como para la revista trimestral La Picúa, de la cual también es fundador.

