Hay mucho valor en la resistencia de Cuba

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, compartió, en el contexto de su visita oficial a Irán, con amigos de la solidaridad, cubanos residentes y la misión estatal.

«A mí me gusta mucho Cuba, porque durante casi 14 años viví allí. Estudié Medicina Veterinaria. Me acostumbré a esa tierra y conocí a los cubanos, sus costumbres, su forma de vivir. Por eso nunca he podido olvidar esa Isla. La cultura es un poco diferente, pero eso no puede separar a dos pueblos. Con la unidad y con los principios se puede lograr un vínculo fuerte».

Ebrahim Babaahmad