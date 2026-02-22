Hasta el 23 de febrero, pago de pensiones en Bandec Cienfuegos

Compartir en

Atender a jubilados y pensionados durante el periodo mensual de pago es una política de prioridad en las sucursales del Banco de Crédito y Comercio de Cienfuegos; la atención con preferencia inició el pasado día 17 y se extiende hasta el próximo 23 de febrero.

Durante estas fechas los beneficiarios pueden hacer efectivo el importe de la mensualidad, a través de la línea de caja o el servicio de cajero automático en los municipios de Cienfuegos y Aguada de Pasajeros.

Los titulares que no cuenten con la tarjeta red física, dígase porque la extraviaron o están pendiente por su recibo luego de solicitar la reimpresión, deben acudir primero al área de banca personal para que le comprueben la mensualidad depositada en la cuenta y luego cobrar en el servicio de caja.

Las tarjetas red de los pensionados, además del recibo del pago mensual, operan como cuentas de ahorro; en caso del titular no extraer el dinero, el importe se acumula en la cuenta personal, como un ahorro del cliente, es decir, no se retira por ninguna institución, ni se pierde.

Los jubilados y pensionados también pueden hacer uso de la banca electrónica, para ello deben poseer el cobro de la jubilación mediante tarjeta red, contar con la tarjeta matriz Multibanca y un teléfono celular u otro dispositivo electrónico; en el banco le pueden asesorar sobre el manejo de las operaciones digitales que puede efectuar desde la distancia.

Importante el cuidado de las tarjetas y contraseñas, información personal y dispositivos donde opera las cuentas bancarias, dígase el teléfono móvil uno de los más utilizados; se recomienda no ofrecer información a desconocido, así como tampoco confiar en supuestos sitios en redes sociales o llamadas que ofrecen tentativas como rifas o regalos a cambio de que pague supuestas comisiones.

Ante la duda o pregunta sobre los servicios bancarios, comunique mediante los canales oficiales, disponibles desde las redes sociales de Bandec Cienfuegos o visite la sucursal más cercana.

