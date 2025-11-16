Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 27 segundos

1–

Tras su línea discursiva

El Toque cumple el mandato

de manipular el dato

y hacer función subversiva.

Y aunque dice bien arriba

que es un medio independiente,

que se lo diga a otra gente

a ver si ellos les creen

porque sabemos de quién

depende completamente.

2-

Al imponer una tasa

El Toque ataca el bolsillo

del trabajador sencillo

que hace gastos en su casa.

Bien sabemos lo que pasa:

El Toque especula, altera

el mercado a su manera

para obtener más ingresos,

mientras recibe los pesos

de Rubio y la gusanera.

3–

A esta sucia maniobra

Cuba muy firme se enfrenta

y en esa batalla cuenta

con argumentos de sobra.

Mas con manos a la obra

el Banco expresa su enfoque:

Basta de tanto disloque,

habrá una tasa oficial

y de carácter legal

que no es la tasa de El Toque.

Visitas: 2