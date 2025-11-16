Habrá una tasa oficial
1–
Tras su línea discursiva
El Toque cumple el mandato
de manipular el dato
y hacer función subversiva.
Y aunque dice bien arriba
que es un medio independiente,
que se lo diga a otra gente
a ver si ellos les creen
porque sabemos de quién
depende completamente.
2-
Al imponer una tasa
El Toque ataca el bolsillo
del trabajador sencillo
que hace gastos en su casa.
Bien sabemos lo que pasa:
El Toque especula, altera
el mercado a su manera
para obtener más ingresos,
mientras recibe los pesos
de Rubio y la gusanera.
3–
A esta sucia maniobra
Cuba muy firme se enfrenta
y en esa batalla cuenta
con argumentos de sobra.
Mas con manos a la obra
el Banco expresa su enfoque:
Basta de tanto disloque,
habrá una tasa oficial
y de carácter legal
que no es la tasa de El Toque.
