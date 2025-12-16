Golpe electoral en Honduras: Xiomara Castro convoca al pueblo ante intentona golpista

Compartir en

La presidenta Castro denunció con base en informes de inteligencia que el expresidente indultado por Trump, Juan Orlando Hernández, planea entrar a Honduras para proclamar ilegalmente a un nuevo presidente y dar un golpe

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, alertó este martes de la preparación de un golpe de Estado en contra de su gobierno propiciado por el expresidente Juan Orlando Hernández en complicidad con Estados Unidos.

En su mensaje publicado en la red social X, la mandataria solicitó el respaldo consciente y pacífico de los hondureños para defender el orden constitucional del país.

Xiomara Castro informó que, a partir de información de inteligencia verificada, el exgobernante Juan Orlando Hernández (JOH), perdonado por el presidente estadounidense, Donald Trump, planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre, sin que se haya realizado el conteo voto por voto del total de las actas electorales.

La mandataria aludió que el indulto a JOH forma parte del plan injerencista de Donald Trump en las elecciones generales celebradas en Honduras, en la que además apoyó abiertamente al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Además, Castro denunció que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático, a través de un golpe” contra su administración, que debe concluir su mandato de cuatro años el próximo 27 de enero.

“Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño”, subrayó la primera mujer presidenta en la historia de esta nación centroamericana.

En esa línea, convocó al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe, enfatizó.

FF.AA. expresan su lealtad a la presidenta Castro

Ante la denuncia de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro sobre un posible golpe en contra de su Gobierno, el jefe de Estado Mayor Conjunto del país, Roosvelt Hernández, afirmó las Fuerzas Armadas son leales a la mandataria y garantizarán la estabilidad del país.

“Aquí no va a haber ningún golpe” dijo Roosvelt Hernández, a su vez que añadió que las FF.AA. respetaran las leyes y la constitución de Honduras.

“Llueve, truene o relampaguee las Fuerzas Armadas van a garantizar la alternabilidad del país” insistió Roosvelt Hernández.

Además señaló que los miembros de la fuerzas militares que estén conspirando o vinculados a acciones desestabilizadoras serán separados de la institución.

“Las Fuerzas Armadas no volverán a dar ningún golpe” reitero el militar a la vez que aseguraba que los miembros de las institución deben saber que no permitirán ninguna acción que vaya a violentar nuestra constitución de la república.

