Ciudad Caracas, de Cienfuegos, subtitular en Liga Azucarera

Los representantes de Ciudad Caracas no pudieron librarse de la escoba y terminaron como subcampeones de la Liga Azucarera de Béisbol, al caer en cuatro oportunidades consecutivas frente al Arquímides Colina, de Mabay (Bayamo).

Con esta corona el conjunto bayamés llegó a cuatro y se convirtió en el primero en la historia de estas lides en lograrlo.

Los granmenses, jugando como locales, se impusieron en el terreno Graciliano Ramírez 13-8, en el cuarto partido, que se decidió prácticamente desde la primera entrada, cuando los pupilos de Damián Batista marcaron seis anotaciones con un solo hit, ayudados por el descontrol de los lanzadores sureños, que regalaron seis bases por bolas y propinaron un pelotazo.

El crédito monticular fue a la cuenta del derecho Yulier González, mientras sufrió el revés el zurdo de series nacionales Leorisbel Sánchez, quien apenas pudo sacar un out como abridor.

Uno de los destacados a la ofensiva por los del “Colina” fue su capitán Alberto Soto, autor de dos jonrones (5-3, 2 CI). También sobresalió por los vencedores Abdel Vega (3-2, 2CI, un doble), aunque vale decir que casi todos los regulares contribuyeron a la cosecha de 12 imparables.

Por los derrotados, la voz cantante la llevó Edson Portela, pues pegó tres de los 14 hits de su equipo, incluyendo un cuadrangular.

El tercer lugar del certamen correspondió a la Empresa 30 de Noviembre de Artemisa.

