El Kremlin comenta la idea de una “tregua navideña” con Kiev

El portavoz presidencial subrayó que Moscú busca una paz duradera

Rusia no quiere un alto el fuego que le dé un respiro a Kiev, afirmó el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, comentando la idea de un “alto el fuego navideño” con Ucrania.

“Si en Ucrania existe y comienza a predominar el deseo de sustituir la salida a un acuerdo por decisiones improvisadas e inviables, es poco probable que estemos dispuestos a participar en ello”, declaró el vocero.

El vocero subrayó que Moscú busca conseguir una paz duradera y no un cese temporal de las hostilidades.

“Queremos la paz, no queremos un alto el fuego que dé un respiro a Ucrania y le deje prepararse para continuar la guerra”, explicó.

Peskov remarcó que Rusia quiere detener la guerra alcanzando sus “objetivos” y garantizando sus “intereses” y “la paz en Europa en el futuro”.

La propuesta para que Rusia y Ucrania cesen hostilidades durante las Navidades fue planteada este lunes por el canciller alemán Friedrich Merz en una rueda de prensa conjunta con el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, quien respaldó la idea.

Zelenski, se reunió el domingo en Berlín con Jared Kushner, asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, y su enviado especial, Steve Witkoff, para continuar las discusiones del plan de paz de Washington. Las consultas continuaron este lunes con la participación de varios líderes europeos.

Moscú, que participa en los esfuerzos de Washington, defiende que en primer lugar, hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas, la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

