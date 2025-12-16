EEUU anuncia tres nuevos ataques a buques en Pacífico; mata a 8 personas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

Las fuerzas militares de EE.UU. bombardearon tres embarcaciones en el este del océano Pacífico y como consecuencia mataron a al menos ocho personas.

El Comando Sur de EE.UU. informó en X que las tres operaciones se ejecutaron el lunes por orden del secretario del Departamento de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”, ha argumentado, sin presentar pruebas.

El organismo ha confirmado que un total de ocho personas murieron durante la operación: tres en el primer barco, dos en el segundo y tres en el tercer buque.

BREAKING: US military conducted strikes against three alleged drug-trafficking boats in the eastern Pacific Ocean pic.twitter.com/HV6vJkH6Ex — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 16, 2025



En otra nota publicada en las redes sociales, el Comando Sur anunció que las fuerzas que comanda realizaron el 4 de diciembre otra operación contra una embarcación sospechosa de narcotráfico, matando a cuatro personas a bordo.

Estados Unidos ha atacado más de 20 barcos y matado al menos a 91 personas en su acción militar en el Caribe y el océano Pacífico, en el marco de una campaña llamada Operación Southern Spear, conocida como Lanza del Sur.

El despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe y sus ofensivas en la región forman parte de una campaña de presión de varios meses que Washington sigue ejerciendo sobre Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho que la decisión de Trump sobre la supuesta “guerra contra las drogas” ha expuesto al país sudamericano a la “mayor amenaza continental en un siglo”.

Las autoridades venezolanas consideran que el amplio militarismo estadounidense en el mar Caribe es una táctica para tumbar el Gobierno de Maduro.

Trump ha anunciado varias veces que Estados Unidos comenzará pronto las operaciones militares terrestres de contra “los cárteles de la droga en suelo venezolano”.

Visitas: 4