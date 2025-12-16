Cepal mantiene proyección de 2,4 por ciento del alza del PIB regional

Compartir en

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mantuvo hoy sus proyecciones del alza del Producto Interno Bruto (PIB) regional de 2,4 por ciento para este año y 2,3 en el siguiente.

En el informe anual presentado este martes en Chile, indicó el organismo de Naciones Unidas que el área continúa en una dinámica de bajo crecimiento, en un contexto internacional aún incierto, y bajo el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

A nivel de subregiones, el PIB muestra diferencias y para América del Sur se estima este año un índice de 2,9, el cual bajará a 2,4 en el 2026.

En Centroamérica, la expansión será de 2,6 en el 2025 y de 3,0 el siguiente año, mientras el Caribe, sin incluir Guyana, registrará una tasa de crecimiento de 1,9 este año frente a 1,8 en el 2026, precisó el documento.

La Cepal advierte que las medidas de consolidación fiscal y los pagos de intereses de la deuda limitan el espacio para políticas más activas.

Por otra parte, los mercados laborales continúan recuperándose, pero a un ritmo más lento, el empleo crece moderadamente, persisten brechas de desocupación entre hombres y mujeres, y la informalidad continúa elevada en la mayoría de los países, lo cual restringe el impulso al consumo.

El estudio refleja que la inflación prosigue la trayectoria descendente, pero la inversión se mantiene contenida y la productividad no muestra señales de repunte.

En el 2026 la región acumularía cuatro años de bajo crecimiento, con un promedio anual de apenas 2,3 por ciento.

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la institución, José Manuel Salazar-Xirinachs, para salir de la trampa de baja capacidad para crecer son necesarias políticas de desarrollo productivo de mayor ambición.

Esto combinado con políticas macroeconómicas que muevan más recursos para el crecimiento, la innovación, la diversificación económica, la transformación productiva y la creación de empleos de calidad.

Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia y avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, expresó.

