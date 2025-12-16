Encabezó Díaz-Canel chequeo de recuperación tras Melissa

Compartir en

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, dirigió este lunes en la tarde la reunión de chequeo sobre la recuperación de las afectaciones provocadas por el huracán Melissa y el seguimiento a las inundaciones en Villa Clara, precisaron fuentes de la Presidencia.

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, exhortó a mantener control estricto de los materiales entregados y a utilizarlos con rapidez para reparar viviendas dañadas. Subrayó que no existe justificación para que los techos permanezcan en almacenes sin llegar a la población.

En Santiago de Cuba, Manuel Falcón Hernández, gobernador de la provincia, informó que al concluir la semana unas seis mil familias tendrán solucionadas las afectaciones en los techos de sus hogares, cifra que se sumará a los cuatro mil ya recuperados. Precisó que los servicios de comunicaciones alcanzan el 96,4 por ciento y los de agua el 98 por ciento, con mayores dificultades en el municipio cabecera.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, explicó que el municipio de Tercer Frente elevó el restablecimiento eléctrico al 91 por ciento, mientras en la provincia se había devuelto el servicio al 99 por ciento de los clientes.

Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de Granma, destacó la recuperación de 15 mil 315 hectáreas de cultivos y la restauración de mil 394 viviendas, además de la entrega de más de diez mil colchones. Indicó que brigadas de caminos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias trabajan en comunidades del Plan Turquino afectadas por deslizamientos.

Manuel Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, señaló que los servicios están prácticamente restablecidos y que de los 20 mil techos parciales dañados se han solucionado dos mil 263, con inventario para atender otros cinco mil.

Alis Azahares Torreblanca, gobernadora de Guantánamo, informó que permanecen evacuadas 59 familias en centros estatales y que se trabaja en sus viviendas, y añadió que aún restan 30 clientes sin servicio eléctrico, cuya restitución se prevé en las próximas horas.

Yelenis Tornet Menéndez, gobernadora de Las Tunas, indicó que de las 538 viviendas afectadas, 411 ya fueron recuperadas, y que los mayores esfuerzos se concentran en la producción de alimentos.

José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, detalló que de las 710 instituciones dañadas en cinco provincias orientales se han recuperado 185, 27 de ellas en la última semana. Explicó que se intensifican acciones de control epidemiológico y antivectorial, y que más de cuatro mil 200 trabajadores del sector se reincorporaron a sus labores.

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, afirmó que se identificaron las estaciones de bombeo pendientes de restablecer y que en 22 ya concluyeron los trabajos, con prioridad en las vinculadas a la agricultura.

Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, informó que se han recuperado 183 mil hectáreas y que la preparación y siembra de tierras constituye la principal prioridad.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de Villa Clara, reportó que intensas lluvias acumularon más de 253 milímetros en pocas horas, provocando inundaciones en Sagua la Grande y Cifuentes, con la evacuación de 753 personas. Se contabilizan derrumbes parciales de techos, daños en colchones y camas, así como afectaciones en tres puentes.

La autoridad provincial aseguró que existen condiciones para atender los daños y avanzar en la recuperación.

