Gimnasia artística: Por superar el listón de los pioneriles

Como ya se ha divulgado, la gimnasia artística cienfueguera protagonizó una loable actuación en los Juegos Pioneriles, al ubicarse en la segunda plaza general por provincias.

El segundo lugar llegó al sumar el primer escaño de las niñas y el cuarto de los pequeñines. Las muchachitas consiguieron botín de dos medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce, mientras los niños archivaron un par de subtítulos.

Katia Ramírez, comisionada provincial, opina que el resultado ha tenido un especial significado.

“Demuestra que se ha trabajado muy fuerte, a pesar de las limitantes que enfrentamos a diario por las condiciones en que entrenamos. El objetivo era ubicarnos entre los tres primeros puestos del país, y lo conseguimos. Ahora toca redoblar esfuerzos para tratar de conseguir similares lauros en los Juegos Escolares, aunque casi todos los atletas son prácticamente de iniciación. No obstante, los niños y sus entrenadores están dándolo todo en cada sesión de prácticas, pues claro que quieren emular con los más pequeños, que les han dejado el listón bien alto. Puedo decirte que existe hasta presión por la actuación de los pioneriles. Ahora mismo estamos con doble sesión de entrenamientos e incorporamos los sábados, pues todos están entregados a la misma causa: tratar de subir al podio”.

Gran satisfacción siente Dayana Muñoz, entrenadora de las niñas, las que literalmente “arrasaron” en su competencia: “De verdad estoy muy contenta. Representa el deber cumplido. Llevo 15 años en la gimnasia artística, y aunque he conseguido otros resultados, este se convierte en especial, pues me he sentido plena dirigiendo a mi equipo, sin dejar de reconocer que recibo la ayuda de todos mis compañeros. Por eso digo que no es un mérito mío, sino de la gimnasia artística, disciplina a la que me entregué desde pequeña, porque también fui atleta.

“Son niñas de cortas edades, y confieso que quería, necesitaba, y anhelaba tener resultados en esta categoría. Es difícil, pero muy reconfortante. Ellas te contagian con su alegría e inocencia. Me encanta trabajar con edades tempranas”.

Su homólogo Oscar Rodríguez es el entrenador de los niños, y también está satisfecho con el quehacer de sus pequeños: “Fue un reto enorme, porque de hecho no pensábamos participar en los Juegos Pioneriles, ya que no contábamos con los atletas necesarios. Preparábamos a niños de primer grado con vistas al próximo año. Pero al ver que en el femenino existían reales opciones de éxito, decidimos acompañarlas. Hicimos énfasis en dos niños, uno de ellos de segundo grado y el otro de primero. Y para el tiempo de entrenamiento creo que cumplimos con los objetivos trazados. No nos defraudaron y trabajaron muy bello. Incluso uno de ellos, Jackson Díaz, resultó el Atleta Más Elegante de la competencia”.

Por si fuera poco, Cienfuegos acaparó además los lauros a la gimnasta más integral (Nataly Santa Cruz), la mejor entrenadora (Dayana) y el mejor árbitro, distinción esta última que mereció Dariel Cabrera, también entrenador de los escolares.

“Es complejo cumplir con ambas funciones, pero opino que para ser un buen entrenador es muy favorable incursionar en el arbitraje, pues así estás al corriente de todas las reglas. Luego, cuando como entrenador te presentas en cualquier evento, sabes qué y cómo van a evaluar a tus niños. La competencia pioneril tuvo un nivel bien alto, y seis de las once provincias participantes mostraron mucha paridad. Fíjate que la diferencia del primero al sexto lugar fue de escasos puntos.

“En esta categoría ser árbitro se hace más difícil, pues como son tan pequeños tienes que ser lo más justo posible. Opino que esa distinción la gané porque siempre soy imparcial y le doy a los niños la nota que merecen. Tenemos una máxima: ante la duda, el beneficio se le otorga al atleta. Evitamos por todos los medios dar puntuaciones mínimas y tratamos de favorecerlos, claro que con justicia. Eso permite que no pierdan la pasión, algo imprescindible en estos inicios. En el plano personal me sorprendí con el reconocimiento.

“Ya como entrenador de los escolares soy consciente del reto que tenemos, pues ahora mismo somos los subcampeones nacionales pioneriles, y eso es un compromiso para el resto de las categorías. Nuestros rivales nos ven como la potencia a derrotar, y a dos meses de la competencia tenemos que esforzarnos al máximo para conseguir buenos resultados. En nuestro caso contamos con un equipo mejor preparado que el del año anterior. En ambos sexos se aprecia mayor seguridad y existe más experiencia competitiva. No voy a adelantar nada más, solo que puede haber otras sorpresas”.

En la actualidad Cienfuegos cuenta con cinco representantes en la Estructura Nacional, mientras en la provincia otros seis poseen la condición de Atleta de Perspectiva Inmediata.

