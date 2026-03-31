Francia niega uso de su espacio aéreo para guerra contra Irán

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 54 segundos

Según confirma la agencia Reuters, que cita a tres fuentes familiarizadas con esta decisión, Francia no permitió a Estados Unidos que su espacio aéreo fuese utilizado para transportar armas a Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este martes contra la decisión de Francia. En un mensaje que ha compartido en su red social Truth, Trump ha asegurado que “¡EEUU lo recordará!”.

“Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio. Francia ha sido MUY POCO colaboradora con respecto al “Carnicero de Irán”, ¡quien ha sido eliminado con éxito! ¡EEUU lo RECORDARÁ!”, ha escrito el presidente estadounidense.

Italia niega a Estados Unidos el permiso para utilizar la base de Sigonella en Sicilia Italia ha negado anteriormente el permiso para que aviones militares estadounidenses aterricen en la base aérea de Sigonella en Sicilia rumbo a Asia occidental, dijo a Reuters el martes una fuente familiarizada con el asunto, confirmando un informe periodístico. Diario italiano Corriere della Sera informó que se esperaba que algunos bombarderos estadounidenses aterrizaran en la base en el este de Sicilia de camino a la región, aunque no se revelaron detalles sobre el momento ni el número de aviones. La fuente, hablando bajo condición de anonimato, tampoco especificó cuándo se denegó la solicitud. El informe decía que la autorización fue retenida porque Estados Unidos no había solicitado formalmente la aprobación y los líderes militares de Italia no habían sido consultados, como lo exigen los acuerdos existentes que rigen el uso de bases estadounidenses en el país. El Ministerio de Defensa italiano se ha abstenido de comentar inmediatamente sobre el asunto.

Visitas: 3