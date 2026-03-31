Lidera ONEI por primera vez encuesta MICS-7 en Cuba

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La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) asumió por primera vez la conducción de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) en su séptima ronda, realizada entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, informó la institución desde su perfil en Facebook.

Un numeroso grupo de especialistas, en su mayoría mujeres, participó en el proceso de levantamiento de datos en todo el país.

Anays Montequín Jiménez, investigadora del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI y especialista del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, declaró que la encuesta permitirá actualizar indicadores oficiales de 2019.

Entre los temas abordados figuran el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la salud sexual y reproductiva y la violencia de género, con énfasis en las uniones tempranas.

Montequín precisó que en Cuba el matrimonio es legal a partir de los 18 años, pero existen uniones tempranas, y la encuesta contribuirá a actualizar esos datos, cuyo último registro fue en la Encuesta Nacional de Fecundidad de 2022.

Una novedad de MICS-7 es el módulo de salud mental dirigido a adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, que aportará información útil para el diseño de políticas públicas.

El trabajo de campo prosiguió a pesar de las limitaciones con el combustible, y cada respuesta recogida permitirá conocer aspectos relevantes para el bienestar y desarrollo de la infancia y la adolescencia en Cuba.

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