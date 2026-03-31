Crece apoyo de personalidades italianas a marcha solidaria con Cuba

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Destacadas personalidades de diversos ámbitos de la sociedad italiana se suman, de manera creciente, a la convocatoria de una marcha nacional solidaria con Cuba, que tendrá lugar en Roma el próximo 11 de abril, señaló hoy un vocero.

Marco Papacci, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) resaltó, en declaraciones a Prensa Latina, la amplia acogida a esa iniciativa, lanzada recientemente por esa organización de conjunto con la Fundación Gianni Miná, presidida por Loredana Macchietti, viuda del reconocido intelectual y gran amigo de la isla.

El llamado cuenta además con el respaldo de decenas de importantes agrupaciones, entre ellas la Red de Movilización por la Paz Global, la Asociación de Promoción Social ARCI, la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (Aicec), la Unión Sindical de Base (USB), y el Partido Comunista, precisó Papacci.

También se sumaron la Red de los Comunistas, la Asociación “La Villetta por Cuba”, Patria Socialista, el Partido Refundación Comunista, la organización Semillas de Paz, la Coordinación de Solidaridad con Cuba, el Comité de Solidaridad con Cuba, así como agrupaciones juveniles y asociaciones de cubanos residentes en Italia.

El objetivo de esa masiva manifestación, que a partir de las 15:00 de ese sábado recorrerá las calles de la capital italiana, es reafirmar el apoyo a Cuba ante un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos impuesto desde hace más de 60 años, al que se sumaron recientemente nuevas medidas genocidas.

En particular, se condena la firma por el presidente norteamericano, Donald Trump, el pasado 29 de enero, de una orden ejecutiva dirigida a cortar el abastecimiento de petróleo, con el falso argumento de que esa nación “representa una supuesta amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos”.

Esa presunta amenaza, expresa la convocatoria, “solo se podría considerar así desde el punto de vista moral, por la solidaridad que ese país ofrece”, y pone como ejemplo la ayuda sanitaria brindada por médicos cubanos a Italia durante la pandemia de Covid-19.

Entre los firmantes al llamado a esa marcha, se encuentran personalidades internacionales, como el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y el destacado teólogo, intelectual y activista social brasileño Frei Betto.

Entre los italianos se destacan el político y escritor Alessandro di Battista; el diputado Ángelo Bonelli, líder del partido Europa Verde, además secretario nacional del Partido de la Refundación Comunista, Maurizio Acerbo, el religioso Alex Zanotelli, así como la afamada cantante y actriz Fiorella Mannoia.

Se incluyen además el ex vicesecretario general de Naciones Unidas, Pino Arlacchi; los embajadores Elena Basile y Alberto Bradanini, así como el investigador científico Fabrizio Chiodo, el ex alcalde de Nápoles Luigi De Magistris, el campeón olímpico de pentatlón, Daniele Masala, además de las eurodiputadas Valentina Ferlan y Carolina Morace.

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