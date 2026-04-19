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La Universidad de Holguín (UHo) y la Universidad Estatal de Kuban, Rusia, consolidan hoy su alianza estratégica mediante el intercambio académico y la preservación de la identidad cultural de ambas naciones.

La colaboración, que trasciende el ámbito docente, se fundamenta en el diálogo sobre hitos históricos compartidos, como la victoria en Playa Girón, y el fortalecimiento de la internacionalización de la enseñanza superior.

Inna Miroshnichenko, vicerrectora de la institución rusa, destacó la solidez de estos puentes que permiten el entendimiento mutuo entre especialistas de alto nivel y estudiantes comprometidos con el estudio de la región latinoamericana.

Por la parte cubana, el Centro de Estudios sobre Cultura e Identidad y la Facultad de Ciencias Sociales lideran estas iniciativas que refuerzan la excelencia académica global y los vínculos forjados desde octubre pasado.

Expertos de ambas casas de altos estudios, como el decano Alexander Evtushenko, participan en esta agenda común que busca ilustrar y educar a la sociedad sobre la base de valores compartidos.

Esta alianza estratégica reafirma la prioridad de la agencia por destacar el perfil de solidaridad y cooperación que define las relaciones exteriores de la isla.

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