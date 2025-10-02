Forde abre sus puertas al Campeonato Mundial de Halterofilia

El certamen, que se extenderá hasta el 11 de octubre, reúne a más de medio centenar de atletas de América Latina y a delegaciones completas de México, Estados Unidos y Chinese Taipei.

México llega con su equipo más nutrido, liderado por Irene Borrego, Aremi Fuentes y Janeth Gómez, quienes se enfrentarán a rivales de talla mundial. Colombia, por su parte, confía en la fortaleza de Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica.

El protagonismo latinoamericano se completa con nombres como el venezolano Keydomar Vallenilla, las ecuatorianas Bella Paredes y Lisseth Ayoví, la dominicana Crismery Santana, la cubana Marifelix Sarria y el brasileño Thiago Felix.

Los anfitriones centrarán su atención en Solfrid Koanda (86 kg), heroína nacional y campeona en los tres escenarios posibles: continental, mundial y olímpico. Su duelo con rivales de peso promete convertirse en uno de los momentos más esperados del certamen.

Entre los hombres, el búlgaro Karlos Nasar y el uzbeko Ruslan Nurudinov parten como favoritos, aunque deberán batirse con nuevas figuras como los indonesios Rizki Juniansyah y Rahmat Erwin Abdullah.

El calendario contempla una final diaria hasta completar las 16 categorías, inauguradas hoy con los 53 kg femeninos y concluyendo el día 11 con los +110 kg masculinos.