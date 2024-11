Fiscal de la CPI insta a cumplir las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 59 segundos

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los 124 integrantes de la entidad que cumplan con las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.

Esto ocurre tras la emisión de dos resoluciones unánimes por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI este jueves, rechazando las apelaciones del Gobierno de Israel conforme a los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma, y corroborando las órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant.

«Hago un llamamiento a todos los Estados Partes para que estén a la altura de su compromiso con el Estatuto de Roma, respetando y cumpliendo estas órdenes judiciales», declaró el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado.

Statement of #ICC Prosecutor @KarimKhanQC on the issuance of arrest warrants in the Situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/bBah4wGBxp

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 21, 2024