Finaliza la reunión de Putin con Witkoff y su comitiva

Ha finalizado la reunión que ha mantenido este jueves Vladímir Putin con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y otros funcionarios estadounidenses. Las conversaciones duraron más de tres horas y media.

La delegación de EE. UU. llegó a Moscú para discutir cuestiones en torno a un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto ucraniano.

¿Quiénes participaron en la reunión?

Delegación rusa:

Vladímir Putin, presidente de Rusia

Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso

Kiril Dmítriev, enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa

Delegación estadounidense:

Steve Witkoff, el enviado de la Casa Blanca

Jared Kushner, asesor principal y yerno de Donald Trump

Josh Gruenbaum, asesor de la Casa Blanca y comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de EE.UU.

Diálogo ruso-estadounidense

Se trata de la segunda visita conjunta de Witkoff y Kushner a la capital rusa, aunque el propio Witkoff se reunió con Putin en varias ocasiones a lo largo del año pasado. Desde Moscú han destacado que consideran “necesaria, actual e importante” la continuación del diálogo con Washington.

El presidente ruso ha subrayado en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana. En particular, enfatizó que, en primer lugar, hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas, la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

La propuesta de Moscú contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (incorporadas a Rusia después de consultas populares en 2022) y reconozca estos territorios, así como a Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación de Rusia. Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, subrayó que EE.UU. es “el único país occidental que está dispuesto a abordar la tarea de eliminar las causas fundamentales” del conflicto armado en Ucrania.

