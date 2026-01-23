Ante nuevos cambios en el sistema competitivo en el deporte escolar, Cienfuegos redobla estrategias

Compartir en

El sistema competitivo de las categorías escolar, pioneril y juvenil presentan cambios sustanciales para este 2026. Nuevo sistema clasificatorio, varios meses de competencias en algunos deportes y mucho trabajo tanto para directivos, entrenadores y atletas restan desde el próximo mes de marzo hasta julio.

Al encuentro con Tania Marín Soriano, metodóloga provincial de deporte escolar en el Inder cienfueguero, acudimos, para conocer más detalles sobre los cambios y las perspectivas para el territorio en las venideras citas.

¿Cuáles son los cambios que propuso la dirección nacional de deporte escolar?

“Anteriormente evaluábamos todos estos deportes en dos grupos, el grupo estratégico y el no estratégico. En el grupo estratégico estaban 12 deportes, las disciplinas con interés más bien internacional, y los deportes no estratégicos, que serían los de interés nacional”.

“Ahora van a existir cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante están los deportes olímpicos: atletismo, boxeo, canotaje, judo, levantamiento de pesas, lucha y tiro deportivo. Esos siete deportes que están en el primer cuadrante, como es lógico, a la hora de dar puntuación, son los que más puntos otorgan. Por ejemplo, el primer lugar alcanza 50 puntos, el segundo 45, el tercero 40 puntos, y así sucesivamente desciendes las cifras. En el segundo cuadrante, se ubican los deportes panamericanos: balonmano, ciclismo, clavado, kárate, remo, pelota vasca, taekwondo, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa, para un total de 10. Aquí el primer lugar alcanza 40 puntos, no como el primer cuadrante, que el primero obtenía 50 unidades. Y así sucesivamente va descendiendo”.

“El tercer cuadrante tiene a los deportes centroamericanos, un total de 15: ajedrez, bádminton, béisbol, esgrima, gimnasia artística, hockey, natación, patinaje, pentatlón, polo acuático, racketball, softball, tiro con arco, triatlón y vela. Y el último, el número 4, lo mencionamos como cuadrante nacional, ahí están: baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica, natación artística y el tenis”.

Tania, por lo que podemos apreciar, hay deportes en los cuales Cienfuegos está a la vanguardia en el país y se encuentran en los cuadrantes 3 y 4, o sea, los que menos puntuación otorgan. ¿Este nuevo sistema cuánto puede comprometer a la provincia en los resultados futuros?

“Ya estamos realizando una nueva estrategia porque tenemos muy buenos lugares en el tercer cuadrante, como por ejemplo el bádminton, la esgrima, la gimnasia artística, la natación, el patinaje, y la natación artística y el tenis en el cuarto cuadrante, que nos dan muchos puntos. Pero, según estuvimos analizando, también contamos con varios deportes en el primer cuadrante que puntearon bastante en la edición de 2025, como fueron los casos del atletismo, tercero lugar al igual que el boxeo, las pesas alcanzaron el primer puesto, el tiro deportivo también mejoró; entonces tenemos que trabajar en ello, sentarnos y rediseñar la estrategia que teníamos para ver el posible resultado y si logramos mantener ese tercer lugar”.

Aun y cuando muchas provincias no estuvieron de acuerdo con los cambios, ¿por qué se realizaron?

“Había que hacerlo porque últimamente nos está costando mucho trabajo desarrollar los juegos escolares y los juveniles por las causas económicas que todos conocemos. Entonces ya hacía un tiempo que la Dirección Nacional de Deporte Escolar buscaba un nuevo diseño en el que todos salieran lo más beneficiados posible”.

“Ahora algunos deportes tendrán clasificatorios, los que se desarrollarán desde marzo hasta mayo, para que a los Juegos Escolares Nacionales en junio y julio llegue una menor cantidad de atletas, pero será un certamen de mayor calidad puesto que con el sistema clasificatorio, irían los de mejores resultados”.

¿Cómo estarían ocurriendo estos clasificatorios?

“Comenzamos los clasificatorios de la categorías escolar y juvenil en el mes de marzo. En el mes de abril vamos a realizar los pioneriles, como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Son clasificatorios por zonas, las que serán cuatro en total. Está la zona occidental, la centro-occidental, la centro-oriental y la zona oriental. Nosotros competimos en la llave centro-occidental junto a Matanzas, Mayabeque y Villa Clara. Quiero aclarar que existen algunos deportes que van directo a las finales de las distintas categorías”.

Al igual que en años anteriores la provincia de Cienfuegos será la sede de disciplinas tradicionales en el centro sur de la isla. “una vez más acogeremos el remo y el canotaje en la bahía de Jagua. Tenemos el tenis de mesa, el triatlón, el béisbol Sub-18 del cual seremos la sede tanto de la etapa clasificatoria como de la semifinal y la discusión de las medallas”.

¿Tania, mucho trabajo por delante en esta nueva estrategia?

“Si, mucho trabajo, porque como podemos apreciar, la competencia como tal comienza a partir de marzo hasta julio, aunque la parte nuestra que es la subdirección deportiva no descansa ya que el objetivo no puede ser otro que mantener ese tercer lugar nacional. Confíen en el movimiento deportivo cienfueguero”.

