Ecuador se afianza como gran socio comercial de Colombia en medio de tensiones bilaterales

La relación comercial cobra relevancia en medio del anuncio de Quito de imponer aranceles de 30 % a los productos colombianos.

“El mercado ecuatoriano es fundamental para Colombia , especialmente para las manufacturas, pero también Ecuador depende de bienes estratégicos como la energía eléctrica; una guerra arancelaria no resulta conveniente para ninguna de las dos economías”, advirtió Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Ecuador (Analdex).

Los gravámenes dados a conocer por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, representan un escenario adverso para el intercambio bilateral, en un contexto en el que Ecuador es, además, el segundo mercado más importante para las exportaciones no minero-energéticas de Colombia.