“Irán se mantiene como muro de dignidad ante complots enemigos”

Estados Unidos, Israel y los países europeos estaban planificando sabotear la economía de Irán durante más de una década, según un politólogo.

Durante una entrevista concedida este viernes al canal HispanTV, el analista internacional Nicola Hadwa ha destacado que los enemigos han aprovechado las recientes protestas económicas en Irán para ejecutar un plan que “vienen organizando” desde hace muchos años.

Según Hadwa, los detractores han estado planificando, desde hace unos 15 años, sabotear la economía de Irán “de manera tal que la población se levante contra el gobierno”.

“Era obvio y las imágenes son claras de que es una venganza, una forma de despecho que tienen Estados Unidos, la entidad criminal infanticida de Israel y los europeos ante el fracaso constante frente al gobierno y pueblo iraní, que se han mantenido como un muro de dignidad, de fortaleza”, impidiendo todos los proyectos estadounidenses-sionistas, ha destacado el entrevistado.

Las protestas pacíficas que comenzaron el 28 de diciembre en los bazares de Teherán, motivadas por razones económicas, se tornaron rápidamente violentas debido a la infiltración de elementos terroristas armados, apoyados desde Estados Unidos e Israel, entre los manifestantes, provocando un elevado número de víctimas civiles.