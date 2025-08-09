Fidel sobre las armas nucleares: “Nadie puede darse el lujo de ser indiferente” (+Video)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

El 6 y 9 de agosto de 1945, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas por las primeras bombas nucleares lanzadas en la historia de la humanidad. Estos ataques resultaron en la muerte inmediata de cientos de miles de personas y dejaron heridas a muchas más, afectando a generaciones enteras.

A 80 años de los bombardeos nucleares en Japón que cambiaron el mundo para siempre, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores fragmentos del mensaje que leyera Fidel, el 15 de octubre de 2010 sobre el uso de las armas nucleares, que tiene total vigencia en la actualidad cuando el riesgo de un conflicto nuclear está aumentando:

“El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad”. “Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. “Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas (…). “Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho; mañana sería demasiado tarde. “En una guerra nuclear el daño colateral sería la vida de la humanidad. “¡Tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer guerra, deben desaparecer!”.

Para conocer más sobre el ideario del líder de la Revolución Cubana, visite el sitio Fidel Soldado de las Ideas.

Síganos también en Facebook, Youtube, Instagram, Telegram y X.

Visitas: 4