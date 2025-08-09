Compañía cubana Acosta Danza celebrará sus 10 años sobre el escenario

Bajo la guía del virtuoso bailarín Carlos Acosta, uno de los grandes talentos de la danza en el país, la agrupación subirá al escenario los días 5, 6 y 7 de septiembre.

Desde su fundación, en 2015, Acosta Danza cumple una intensa agenda de espectáculos a lo largo del orbe y combina lo clásico con lo contemporáneo, fusionados con elementos de la danza cubana.

Diversos reconocimientos avalan estos 10 años de quehacer artístico, entre ellos el Premio Nacional de Danza (2024) de Reino Unido como Mejor Compañía de Mediano Formato.

En La Habana, el multipremiado bailarín lleva con pasión este proyecto, además de sus compromisos internacionales como una de las grandes figuras del arte en puntas.

Dueño de un impecable desempeño que hacen únicos sus movimientos, Acosta ostenta la Medalla de Oro del Prix de Lausanne(1990), el Frédéric Chopin(1990), otorgado por la Corporación Artística Polaca, el Premio de Danza de la Fundación Princesa Grace (1995), el Laurence Olivier (2006), el Premio Nacional de Danza (2011) y el Lifetime Achievement 2023 de Lausanne, Suiza.