Fidel pervive en el periodismo de Cienfuegos

En el contexto del aniversario 99 del nacimiento de Fidel Castro Ruz, el líder histórico de la Revolución Cubana, integrantes de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en Cienfuegos se reunieron para rendir homenaje a quien consideran un miembro más del gremio por su profunda influencia en el ámbito de la prensa.

La jornada comenzó con las inspiradoras palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, recordadas por Tay Beatriz Toscano Jerez, presidenta de la Upec en la provincia: “Cada periodista debe ser un gladiador contra las cosas que marchan incorrectamente, un luchador porque las cosas marchen bien, un creador de la nueva sociedad”, citó Toscano Jérez y de esa forma instando a los profesionales de la prensa a multiplicar este pensamiento en su labor diaria.

El legado de Fidel en el ejercicio periodístico cubano han dejado una huella imborrable. A tenor de ello, Lusdeybi González Forcades, miembro del ejecutivo de la Upec, anunció el lanzamiento del concurso “Fidel en las ideas del Periodismo”, con motivo del centenario del natalicio del líder revolucionario que se celebrará el 13 de agosto de 2026.

Este concurso está abierto a todos los periodistas de Cienfuegos, así como a quienes se forman en esa carrera en la Universidad Central de Las Villas (UCLV), con el objetivo de promover la reflexión sobre la huella de Fidel en el periodismo contemporáneo y premiar las obras que mejor recojan su pensamiento y acción.

Mercedes Caro Nodarse, quien encabeza la Editora 5 de Septiembre, recordó las más de 27 visitas que Fidel realizó a Cienfuegos y cómo estas interacciones enriquecieron el quehacer de la prensa local.

Como parte del homenaje, se presentó una muestra fotográfica y una selección de libros que recogen momentos significativos de la vida y obra del Comandante en Jefe.

La cita no solo buscó recordar su legado político, sino también su aporte al desarrollo del periodismo en Cuba. Además, sirvió para anunciar las múltiples acciones que el gremio llevará a cabo en el territorio para conmemorar el centenario del Comandante en Jefe.

Con ello, reafirman el compromiso de los periodistas con los ideales que promovió Fidel a lo largo de su vida, entre ellos, el de otorgar a la prnesa un papel vital como herramienta de transformación social y defensa de la verdad.

