Fallece combatiente de la Revolución Cubana

En fecha reciente falleció en Cienfuegos el compañero Joaquín Joel Pérez Mejías, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC). Nacido el 16 de agosto de 1937 en Yara, ingresó al M-26-7 en el año 1957 —cuando apenas contaba con 20 años—, en la zona de Yara Arriba, Manzanillo, donde realizó diversas actividades. Ese propio año se incorpora al Ejército Rebelde, en la Sierra Maestra en la columna 12 Simón Bolívar, donde participó en los combates de Providencia, Sao Grande, Santo Domingo, Las Mercedes y Cerro Pelado.

En el llano estuvo en los combates del central Manatí y Baltle, entre otros. Aquí le sorprende el triunfo de la Revolución por lo que se une a la Caravana de la libertad rumbo a La Habana, dirigida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Permaneció en el Ejército Rebelde hasta el año 1964, etapa en la cual se alistó en la Lucha contra bandidos en el Escambray; a las tropas que defendieron de la patria durante la invasión mercenaria por Playa Girón, y durante las crisis de octubre y mayo.

Pérez Mejías ingresó a las filas de la UJC en 1965 y dos años después a las del Partido Comunista de Cuba. En su primer proceso fue miembro de comisiones a nivel de región y municipio. Cursó la Escuela Superior del Partido (hoy Universidad) Ñico López; fue miembro del Buró Municipal de la organización política en el municipio de Palmira. A partir del año 1974, Joel cumplió la tarea de dirigir la Escuela Cultural del Partido, en la provincia de Cienfuegos.

Fue, además, fundador de la mayor organización de masas, los Comités de Defensa de la Revolución; y se desempeñó como presidente de la asociación de base 1801 de la ACRC desde su creación hasta el momento de su deceso.

Contaba con varias condecoraciones, entre ellas: Medalla Combatiente de la Lucha de Liberación, Medalla Columna No. 1 José Martí, Medalla al Valor, Orden Camilo Cienfuegos, Medalla Lucha Contra Bandidos, medallas por 30 y 40 años de las FAR, Distinción 28 de Septiembre, Medalla Servicio Distinguido de las FAR, Sello XX años de Vigilancia Revolucionaria y Medalla por 50 donaciones de sangre, entre otras.

Llegue a sus familiares y amigos nuestras condolencias a nombre de la ACRC y del Buró Municipal del Partido en Cienfuegos.

