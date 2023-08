Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil puntualiza acciones preventivas

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 27 segundos

En su página en Facebook, la Defensa Civil de Cuba informó que se realizó esta mañana una reunión de puntualización de las acciones ante el paso cada vez más cercano de la tormenta tropical Idalia, en la sede del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, con los representantes de los órganos de trabajo del Consejo de Defensa Nacional.

El encuentro contó con la presencia del viceministro primero de la FAR, jefe del Estado Mayor General de las FAR, General de cuerpo de Ejército, Roberto Legrá Sotolongo y el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División, Ramón Pardo Guerra.

Leveraging light from the waxing gibbous moon (90%) the #NOAA21 satellite captured Tropical Storm #Idalia and Hurricane #Franklin in the same overpass last night. Further north, the Day Night Band sensor also revealed the graceful flow of the #AuroraBorealis over Canada. pic.twitter.com/IiHrLA4VSj

— UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) August 28, 2023